Uống nửa lon bia khai xuân, tài xế ô tô 'dính' nồng độ cồn 17/02/2026 15:03

(PLO)- Tài xế ô tô buýt sau khi kiểm tra nồng độ cồn ở mức 0,061 mg/L khí thở, trình bày "có uống nửa lon bia khai xuân...".

Cùng với lực lượng CSGT cả nước, từ 10 giờ ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 (tức 17-2), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết.

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì nhiều năm qua.

Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là lần đầu tiên hoạt động được triển khai đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm. Thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông.

Ghi nhận tại tỉnh lộ 422, thuộc xã Ô Diên (TP. Hà Nội) lúc 12 giờ 7 phút chiều 17-1, Đội CSGT số 9 làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 422 phát hiện tài xế N.V.C (57 tuổi, trú TP Hà Nội) điều khiển xe buýt 29B-513... vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,061 mg/L khí thở.

Ông C trình bày trước đó đã uống nửa lon bia để khai xuân đầu năm mới.

CSGT kiểm tra cả nồng độ cồn tài xế xe buýt.

Sau khoảng 1 giờ làm nhiệm vụ tại nút giao Lê Thái Tổ- Tràng Thi (TP Hà Nội), tổ công tác CSGT đã phát hiện hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Đó là anh B.Q.V (48 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,224 mg/L khí thở. Anh N.V.N (50 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm ở mức 0,202 mg/L khí thở. Làm việc với lực lượng chức năng hai người này trình bày có uống rượu, bia chúc Tết.

Trưa Mùng 1 Tết 2026, tổ công tác của Đội CSGT số 6 cắm chốt trên đường Hoàng Quốc Việt phát hiện cụ Đ.C.V (80 tuổi) chạy xe máy liêu xiêu nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu cụ dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện cụ V có cồn và lập biên bản tạm giữ phương tiện. Cụ V trình bày đi chúc tết họ hàng quanh đây, mỗi nhà uống “một tí”. Do cụ tuổi cao, nhà gần chốt, Tổ trưởng tổ công tác đã cử một cán bộ CSGT chở cụ V về nhà an toàn.

Các trường hợp vi phạm đều bị CSGT thủ đô Hà Nội lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Tài xế C thổi nồng độ cồn.

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội lực lượng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trong đó trọng tâm là vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Song song với công tác xử lý, đơn vị tăng cường phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền. Phối hợp Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn hợp lý, kết hợp lực lượng trực tiếp phân luồng tại các nút giao, khu vực tâm linh, bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp Tết.

Kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để mỗi hành trình đầu năm được an toàn, trọn vẹn.