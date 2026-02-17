Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn: Không có ngoại lệ, không kiêng ngày Tết 17/02/2026 11:19

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết, CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

CSGT toàn quốc bắt đầu đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Theo đó, CSGT kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 trên toàn quốc.

Trong đó, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: Sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu; điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Ngoài ra, xe kinh doanh vận tải với các hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng sẽ được lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển ô tô.

Quá trình kiểm soát được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết".

Đại diện Cục CSGT cũng nhấn mạnh, người dân cần chấp hành nghiêm các quy tắc về trật tự an toàn giao thông, không vì ngày Tết mà lơ là.

Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Một số vi phạm khác diễn ra phổ biến dịp Tết như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… sẽ bị hệ thống camera giám sát, đặc biệt là các cụm camera AI, ghi nhận và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Hệ thống camera AI hoạt động 24/7 và không nghỉ lễ Tết, các tài xế cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo “đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông chính là món quà đầu năm ý nghĩa, góp phần giữ gìn bình yên cho bản thân, gia đình và cộng đồng.