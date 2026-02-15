Công an khởi tố vụ án xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước 15/02/2026 18:34

(PLO)- Sau khi chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, trình báo bị huỷ hoại tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và khởi tố vụ án.

Ngày 15-2, chị Đỗ Bích Ngọc (trú Hà Nội) - chủ xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước, nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an TP Hà Nội.

Xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước.

Sau khi chị Ngọc trình báo bị huỷ hoại tài sản xảy ra ngày 18-1, tại BT12, dự án nhà ở Phùng Khoang (Đại Mỗ, Hà Nội) và căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số B160.

Trước đó, chị Ngọc điều khiển xe ô tô Mercedes-Benz GLC 200, mang BKS 30L-541.xx, đến ăn tối tại một nhà hàng trong khu vực dự án nhà ở Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.

Chị Ngọc được nhân viên hướng dẫn đỗ xe trước một ngôi nhà có gắn biển Trung tâm tiếng Anh, lúc này đã đóng cửa, tắt điện. Sau khoảng hơn một giờ, chị Ngọc quay lại lấy xe thì bất ngờ phát hiện xe bị cào xước nhiều vị trí trên thân xe, đèn và một chậu cây dưới gầm xe.

Đèn xe Mercedes-Benz GLC 200 bị hư hỏng.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng rồi cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Một người dán giấy và đặt chậu cây dưới gầm xe… Đại lý chính hãng Mercedes-Benz An Du (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) báo giá sửa chữa cho chị Ngọc hơn 116 triệu đồng.

Nhóm người đó đã đến nhà chị Ngọc xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự. Chị Ngọc đề nghị cơ quan công an vào cuộc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 3-2, chị Ngọc nhận được thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản của Công an TP Hà Nội, sơn sửa lại do có vết xước xe Mercedes-Benz GLC 200, mang BKS 30L-541.xx với tổng cộng chi phí sửa chữa và thay cụm đèn là 56,3 triệu đồng.