Mang 5 tiền án vẫn phá két, đập vỡ kính ô tô, thực hiện hàng loạt vụ trộm 06/02/2026 16:50

(PLO)- Trần Hải Bằng và Lê Tuấn Vũ lợi dụng thời điểm trời tối, đêm khuya, địa điểm vắng vẻ, để đột nhập vào nhà phá két sắt hoặc làm vỡ kính xe ô tô lấy tài sản.

Ngày 6-2, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hải Bằng 6 năm tù, Lê Tuấn Vũ 5 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Hằng (42 tuổi), trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh; Vũ (32 tuổi), trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh.

Bằng và Vũ từng đập vỡ kính ô tô, đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tài sản nay ra toà "đền tội".

Theo cáo trạng, Bằng có tới 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, còn Vũ cũng đang có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, Bằng và Vũ lợi dụng thời điểm trời tối, đêm khuya, địa điểm vắng vẻ, để đột nhập vào nhà phá két sắt hoặc làm vỡ kính xe ô tô đỗ ven đường nhằm để trộm tiền, tài sản.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2025 đến tháng 8/2025, Bằng, Vũ đã nhiều lần thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản tại một số địa bàn thuộc phường Thành Sen, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, Bằng tham gia thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 188.500.00 đồng của các bị hại chị Ngô Thị T, bà Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị Hằng N, chị Trần Thị T; anh Nguyễn Xuân T, anh Trần Văn C (cùng trú Hà Tĩnh).

Bị cáo Vũ thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản cùng với Bằng, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 118.167.000 đồng của các bị hại anh Nguyễn Xuân T, anh Trần Văn C.

Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1- Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án Trần Hải Bằng, Lê Tuấn Vũ phạm tội trộm cắp tài sản.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản các bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết. Trong vụ án này, đối với 4 lần thực hiện hành vi, Trần Hải Bằng độc lập thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản, không có đồng phạm; Trần Hải Bằng và Lê Tuấn Vũ cùng nhau thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản, cả hai giữ vai trò đồng phạm ngang nhau, cùng là người thực hành tích cực, cùng chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội và cùng trực tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.