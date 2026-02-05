Kẻ cướp ngân hàng ở Lào Cai bị bắt nhờ nhân viên và bảo vệ ‘thuộc bài’ 05/02/2026 17:07

(PLO)- Nhờ được tập huấn và hướng dẫn xử lý tình huống cướp tài sản từ trước, khi vụ việc xảy ra, nhân viên ngân hàng đã phản ứng nhanh chóng, phối hợp bắt giữ đối tượng.

Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, trú tại thôn Minh Tân, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) về hành vi cướp giật tài sản tại ngân hàng.

Camera phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng ghi lại thời điểm Luân vào cướp ngân hàng.

Như PLO đã đưa tin, chiều 4-2, xảy ra vụ cướp tiền liều lĩnh tại Phòng giao dịch Hợp Minh (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai).

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Luân không mang theo hung khí khi đi vào quầy giao dịch. Đối tượng lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

Thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn xử lý tình huống cướp, cướp giật tài sản tại ngân hàng. Đồng thời, đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và cán bộ, nhân viên ngân hàng. Do đó, khi xảy ra vụ việc, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng truyền thông tin đến lực lượng công an nơi gần nhất.

Luân bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, nhân viên tri hô lực lượng bảo vệ và người dân đuổi bắt đối tượng. Sau khi nhận thông tin, Công an phường Âu Lâu nhanh chóng triển khai lực lượng cùng nhân viên, bảo vệ ngân hàng và người dân truy bắt khi Luân đang bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng là số tiền 50 triệu đồng.

Luân chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai và vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú từ ngày 2-2-2026.

Trước khi xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, phường, đồn công an kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, bảo vệ ngân hàng các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cướp tại ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Trong đó, Phòng giao dịch Hợp Minh, tỉnh Lào Cai đã được kiểm tra, hướng dẫn hai lần. Sự chủ động này đã giúp ngăn chặn thành công vụ việc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.