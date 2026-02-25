Xe khách 25 chỗ nhồi nhét 61 người, tài xế và chủ xe bị phạt 209 triệu đồng 25/02/2026 18:37

(PLO)- Chiếc xe khách đi vào đường cấm bị CSGT kiểm tra và phát hiện chở quá số lượng hàng chục người.

Ngày 25-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe khách 25 chỗ nhưng chở đến 61 người.

Trước đó, tối 24-2, tại Km160 quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rơ Wa, lực lượng CSGT nhận tin báo về xe khách biển kiểm soát 50F-053... có dấu hiệu chở quá số người và đi vào đường có biển cấm. Tổ công tác đã triển khai chốt chặn để kiểm tra.

CSGT Quảng Ngãi làm việc với tài xế xe khách. Ảnh: ĐC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe khách loại 25 chỗ nhưng chở 61 người. Tài xế là LVT (39 tuổi, trú xã K’Bang, tỉnh Gia Lai).

Ngoài hành vi chở quá số người quy định, phương tiện còn vi phạm lỗi chạy không đúng tuyến vận tải được cấp phép và điều khiển xe đi vào tuyến đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện này.

Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện 209 triệu đồng.

Trong đó, tài xế bị phạt gần 60 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe, chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng.