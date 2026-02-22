Tìm thấy người cha trong vụ 3 cha con đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi 22/02/2026 17:57

(PLO)- Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 2 cha con gặp nạn khi tắm biển ở Quảng Ngãi.

Ngày 22-2, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể anh TNT (38 tuổi) sau hơn 1 ngày mất tích khi tắm biển tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin, nạn nhân được tìm thấy vào khoảng khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22-02.

Anh T được tìm thấy sau khoảng 24 giờ gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15 giờ, ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại khu vực bãi biển Mỹ Khê đã xảy ra vụ đuối nước, khiến 3 cha con gặp nạn. Người dân kịp thời cứu được cháu TNKN (13 tuổi) và đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng cháu TNGP (10 tuổi) và anh TNT bị mất tích. Cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu P và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng anh T được tìm thấy vào chiều 22-2.

Liên quan vụ việc này, sáng 22-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động tối đa phương tiện, nhân lực; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; bảo đảm an toàn cho cho cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ; mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và du khách khi tắm biển. Rà soát, bổ sung biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, tắm biển.