Ba cha con gặp nạn khi tắm biển ở Quảng Ngãi 21/02/2026 17:11

(PLO- Khi đang tắm biển, ba cha con bị sóng biển cuốn, một bé gái được cứu, hai người còn lại mất tích.

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, khiến 3 người trong cùng một gia đình gặp nạn, trong đó 2 người hiện mất tích.

3 cha con đuối nước, hiện một người được cứu, 2 người còn lại mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 02 phút cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu vực bãi biển Mỹ Khê. Ba nạn nhân gồm anh TNT (38 tuổi) và hai con là cháu TNKN Ngân (13 tuổi), cháu TNGP (19 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã cứu được cháu TNKN và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định và đang được theo dõi điều trị. Anh TNT và cháu TNGP bị sóng cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân, du khách thận trọng khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có sóng lớn hoặc dòng chảy xa bờ.