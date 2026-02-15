Tài khoản bất ngờ có 500 triệu đồng, người phụ nữ lập tức báo công an 15/02/2026 14:21

(PLO)- Cận Tết Nguyên đán, một phụ nữ ở Quảng Ngãi phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ có 500 triệu đồng từ nguồn lạ đã chủ động đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 15-2, Công an phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng và các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục chuyển trả 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Chị Phan Thị Lệ My đến Công an phường trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 500 triệu đồng.

Trước đó, sáng 14-2, chị Phan Thị Lệ My (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành) đến Công an phường trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Qua kiểm tra, chị xác định không có người thân hay đối tác nào thực hiện giao dịch này.

Lo ngại đây có thể là trường hợp chuyển nhầm hoặc tiềm ẩn rủi ro lừa đảo công nghệ cao, chị My đã chủ động báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với ngân hàng rà soát, xác minh nguồn tiền.

Kết quả cho thấy số tiền trên là của anh MQH (trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình). Do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch, anh H đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị My.

Theo trình bày, đây là khoản tiền anh H vay mượn để chi trả chi phí điều trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Việc chuyển nhầm số tiền lớn khiến gia đình anh hết sức lo lắng, đặc biệt trong thời điểm Tết cận kề.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được chuyển trả lại cho anh MQH ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Đại diện Công an phường Cẩm Thành cho biết, hành động trung thực, trách nhiệm của chị Phan Thị Lệ My góp phần giúp người chuyển nhầm sớm nhận lại tài sản, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong giao dịch tài chính.