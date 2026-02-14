Tết của người lính biên phòng ở đảo tiền tiêu Lý Sơn 14/02/2026 12:39

Những ngày giáp Tết và trong suốt kỳ nghỉ Xuân, Đồn Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Các tổ, đội tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp khép kín địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đảo tiền tiêu Lý Sơn.

Bước tiếp truyền thống hùng binh Hoàng Sa

Đại úy Đặng Văn Danh, Đội trưởng Trinh sát Đồn Biên phòng Lý Sơn, bày tỏ niềm tự hào khi được làm nhiệm vụ trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử. Đại úy Danh cho biết bản thân vinh dự khi được bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, đảo. Nhất là trên Đặc khu Lý Sơn - quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, những người đã gác lại tình riêng để đi đo đạc hải trình và cắm mốc chủ quyền.

"Tinh thần quả cảm này luôn là nguồn cảm hứng lớn lao cho bất kỳ ai đang sinh sống và công tác tại đảo”, Đại úy Danh nói.

Theo Đại úy Danh, là một sĩ quan trẻ, anh luôn tự nhắc mình phải gương mẫu trong rèn luyện, giữ vững kỷ luật, chống mọi biểu hiện ích kỷ, vụ lợi hay né tránh trách nhiệm. Anh cùng đồng đội xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự tự hào ấy không chỉ đến từ nhiệm vụ thiêng liêng mà còn từ ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đứng chân trên vùng đất từng ghi dấu những bước chân mở cõi của cha ông.

Gác lại nỗi nhớ nhà, ấm tình quân dân giữa mùa Xuân

Tết là thời khắc đoàn viên nhưng với nhiều chiến sĩ trẻ nơi đảo tiền tiêu, đó cũng là lần đầu đón Xuân xa gia đình. Hạ sỹ Nguyễn Quốc Huy, chiến sĩ Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Lý Sơn, nhập ngũ tháng 2-2025, vừa tròn tuổi đôi mươi, đón cái Tết đầu tiên trong quân ngũ ngay tại đảo.

Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Thoáng trầm lại khi nhắc đến gia đình, Hạ sỹ Huy cho biết xa nhà trong ngày Tết cổ truyền thì ai cũng buồn, cũng nhớ. Nhưng ở lại đơn vị, được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, anh cùng đồng đội quây quần chuẩn bị Tết, tham gia các hoạt động vui xuân cùng nhân dân. Không khí ấm áp giúp nỗi nhớ nhà trong anh dần vơi đi.

Với anh, trực Tết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để trưởng thành hơn. “Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của người chiến sĩ nơi tuyến đầu để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của đơn vị và gia đình”, Huy nói.

Cùng tâm trạng ấy, Hạ sỹ Nguyễn Tiến Dũng, chiến sĩ Đội Tham mưu hành chính kiêm Kế hoạch tổng hợp, cũng lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Anh cho biết dù nhớ người thân nhưng luôn xác định rõ nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước. Được sự động viên của chỉ huy và đồng đội, anh an tâm ở lại trực, coi việc hoàn thành nhiệm vụ là món quà gửi tặng gia đình.

Để bảo đảm an ninh, chủ quyền dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tá Ngô Doãn Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết đơn vị đã triển khai nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, phòng chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị chủ động rà soát lực lượng cơ động, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm đầy đủ vũ khí, phương tiện cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Không chỉ tuần tra, bảo vệ biên giới, những người lính Biên phòng còn chung tay chăm lo Tết cho nhân dân. Trung tá Đinh Văn Thôi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết đơn vị phối hợp địa phương tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân và chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đơn vị thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Giữa mùa Xuân mới, khi đất liền rộn ràng sắc Tết, nơi đầu sóng ngọn gió, những phiên gác vẫn được duy trì đều đặn. Sự bình yên của mỗi gia đình có phần đóng góp thầm lặng của những người lính Biên phòng Lý Sơn – những người chọn ở lại để giữ biển trời Tổ quốc.