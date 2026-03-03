Hết thời hạn thông báo, 2 trẻ bị bỏ rơi ở Lâm Đồng chưa có người nhận nuôi 03/03/2026 15:11

(PLO)- Dù kháu khỉnh, sức khỏe bình thường nhưng sau 60 ngày phát đi thông báo, 2 trẻ bị bỏ rơi vẫn chưa tìm được gia đình thay thế.

Ngày 3-3, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp báo cáo về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho 2 trẻ bị bỏ rơi.

2 trẻ em bị bỏ rơi. Ảnh minh họa do AI tạo.

Theo đó, thực hiện trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi đối với 2 trường hợp này.

Thời gian thông báo từ ngày 31-12-2025 đến hết ngày 28-2-2026 trên phạm vi cấp xã, cấp tỉnh và toàn quốc.

Đến nay, thời hạn thông báo tìm công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi đã hết nhưng không có người nhận. Sở Tư pháp gửi Cục Hành chính tư pháp xem xét tiến hành thủ tục giải quyết tiếp theo.

Trước đó, ngày 29-12-2025, Sở Tư pháp nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng giới thiệu trẻ em bị bỏ rơi cần tìm gia đình chăm sóc thay thế, hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận.

Sở Tư pháp đã phát đi thông báo tìm thân nhân hoặc người trong nước có nguyện vọng nhận trẻ làm con nuôi liên hệ UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết. Sau 60 ngày, nếu không có người nhận, Sở Tư pháp sẽ lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Được biết, 2 bé bị bỏ rơi gồm bé trai N.T.M (sinh ngày 17-6-2025 tại khu phố 6, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) và bé gái N.M.C (sinh ngày 13-9-2025 tại khu phố Đại Thiện 2, phường Bình Thuận). Cả hai bé đều có sức khỏe bình thường.