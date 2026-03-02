TP.HCM: Rộn ràng Hội thi Duyên dáng Áo dài tại trường Tiểu học Phước An 02/03/2026 16:35

(PLO)- Trường Tiểu học Phước An (phường Phước Thắng, TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có Hội thi Duyên dáng Áo dài Phước An nhằm hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2026.

Buổi sáng chào cờ tuần đầu tiên của tháng 3-2026 tại sân trường Tiểu học Phước An (phường Phước Thắng, TP.HCM) trở nên hào hứng với những màn trình diễn áo dài của thầy cô và học sinh các khối.

Đây là một trong những hoạt động của nhà trường nhằm hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026.

Trường Tiểu học Phước An (phường Phước Thắng, TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Trước đó, trường Tiểu học Phước An đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài. Hoạt động này nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu của cán bộ, giáo viên và học sinh với tà áo dài Việt Nam.

Các thầy cô giáo và học sinh trường Tiểu học Phước An duyên dáng, tự tin trong các phần trình diễn Áo dài. Ảnh: TK

Các hoạt động được trường tổ chức gồm: Hội thi Duyên dáng Áo dài; Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài online; Cuộc thi Thiết kế áo dài chủ đề "Sắc màu Áo dài Việt"; Cuộc thi Thiết kế thiệp – Gửi lời yêu thương.

Thời gian diễn ra cao điểm trong tuần lễ từ ngày 1 đến 8-3-2026.

Học sinh các khối cùng tham gia trình diễn áo dài. Ảnh: TK

Theo nhà trường, thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trường mong muốn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước của giáo viên và học sinh.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên TP.HCM.

Hội thi tạo ra không khí phấn khởi, hào hứng, sôi nổi trong toàn trường. Ảnh: TK

Các hoạt động được tổ chức thiết thực, phù hợp với học sinh tiểu học. Trường cũng tuyên truyền ý nghĩa lễ hội trong tiết sinh hoạt dưới cờ để toàn thể giáo viên, học sinh cùng lan tỏa giá trị của chương trình.

Riêng trong sáng 2-3, Hội thi Duyên dáng Áo dài Phước An diễn ra trực tiếp tại sân khấu trường. Các tổ khối tham gia dự thi theo đơn vị lớp, gồm phần trình diễn của cả giáo viên và học sinh.

Học sinh các khối hào hứng cổ vũ, bình chọn cho phần trình diễn của các thầy cô, các bạn. Ảnh: TK

Tại phần trình diễn, các tập thể và cá nhân mang đến những tiết mục hấp dẫn trong trang phục áo dài truyền thống hoặc cách tân phù hợp môi trường sư phạm. Thầy cô và học trò thể hiện phong thái tự tin, kết hợp nhạc nền và đội hình sáng tạo.

Cô Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước An (bên trái) trong một phần dự thi. Ảnh: TK

Ở vòng 2, Ban giám khảo lựa chọn những cá nhân có phần trình diễn nổi bật nhất của mỗi khối để bước tiếp. Các thí sinh trình diễn bộ áo dài mới với kỹ năng tự tin, tạo sự sôi động cho toàn trường.

Học trò cùng cô giáo kết hợp trong một phần trình diễn. Ảnh: TK

Các cô giáo trường Tiểu học Phước An duyên dáng và đầy tự tin trong những bộ trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: TK

Ban Giám khảo đã trao giải tập thể và cá nhân có những màn trình diễn, bộ ảnh áo dài đẹp, thu hút nhất. Ảnh: TK

Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã trao giải tập thể và cá nhân có phần trình diễn xuất sắc, ấn tượng nhất.

Một trong những bức ảnh của Khối đạt giải tại Cuộc thi Ảnh online.

Ban Giám khảo cũng trao giải Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài online đã nhận hình dự thi trước đó cho phần dự thi của mỗi khối lớp và giáo viên, nhân viên các khối tham gia dự thi ở hạng mục ảnh cá nhân...