Gần một nghìn người diễu hành áo dài, cổ phục trên đường phố Hải Phòng

(PLO)- Gần một nghìn người đến từ nhiều địa phương, đơn vị diễu hành với trang phục áo dài, cổ phục trên đường phố Hải Phòng thể hiện tình yêu sâu sắc, niềm tự hào đối với giá trị văn hóa dân tộc.
Chiều 23-11, tại khu vực quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức Lễ diễu hành -Tôn vinh áo dài Việt Nam. Ảnh: NS
Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm “Di sản Văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”, Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11. Ảnh: NS
Hoạt động thu hút gần 1000 người tham gia đến từ nhiều địa phương, đơn vị: Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; CLB áo dài di sản TP Hải Phòng, Hội Phụ nữ Việt Kết nối muôn phương các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh. CLB Vũ Tân Thư - cổ trang Việt; Vũ đoàn Thiên thần nhỏ - Cung VHLĐHN Việt Tiệp - Hải Phòng; Vũ đoàn Hồng Hạnh - Hà Nội… Lễ diễu hành thể hiện tình yêu sâu sắc, niềm tự hào đối với giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: NS
Lễ diễu hành là hoạt động mang ý nghĩa tôn vinh trang phục truyền thống văn hóa của Việt Nam. Với vẻ đẹp tinh tế, trang nhã, kín đáo nhưng đầy quyến rũ, áo dài trở thành niềm tự hào. Qua từng đường kim, mũi chỉ, từng tà vải thướt tha, thấy được ở đó vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, khéo léo kết tinh trong lao động sáng tạo của những nhà thiết kế, những nhà may trên cả nước. Ảnh: NS