Gần một nghìn người diễu hành áo dài, cổ phục trên đường phố Hải Phòng 23/11/2025 18:55

(PLO)- Gần một nghìn người đến từ nhiều địa phương, đơn vị diễu hành với trang phục áo dài, cổ phục trên đường phố Hải Phòng thể hiện tình yêu sâu sắc, niềm tự hào đối với giá trị văn hóa dân tộc.