Cựu giáo viên suýt bị lừa 239 triệu sau cuộc gọi của 'cán bộ điều tra' 20/11/2025 17:59

(PLO)- Cựu giáo viên ở Hải Phòng đã rút toàn bộ số tiền 239 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng, chuẩn bị chuyển vào “tài khoản của cơ quan điều tra” thì may mắn được ngăn chặn kịp.

Ngày 20-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Công an phường Ngô Quyền vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển 239 triệu đồng qua không gian mạng.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bà TTO (70 tuổi, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), là giáo viên nghỉ hưu đến Công an phường Ngô Quyền tìm “Trung úy Nguyễn Thành Hưng” cán bộ Công an phường Ngô Quyền.

Bà O trình bày trong trạng thái tinh thần hoảng loạn về việc 2 hôm trước có nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến vụ án rửa tiền từ vụ án lừa đảo, đe dọa chuẩn bị bắt giữ bà.

Bà T.T.O, cựu giáo viên, được cơ quan công an động viên, giải thích. Ảnh: CAHP

Những người này yêu cầu bà phải giữ bí mật với gia đình, Công an địa phương; đồng thời yêu cầu bà khai báo số tiền tiết kiệm đang gửi ngân hàng để phục vụ điều tra.

Dưới sự tác động tâm lý, chiều 19-11, bà O đã rút toàn bộ số tiền 239 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng và chuẩn bị chuyển vào “tài khoản của cơ quan điều tra” theo yêu cầu của những người trên.

Tại trụ sở, cán bộ Công an phường Ngô Quyền đã động viên bà bình tĩnh, đồng thời liên lạc mời con trai bà đến trụ sở để cùng giải thích, tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo qua mạng của các đối tượng, hướng dẫn gia đình cùng phối hợp để ngăn ngừa nhóm người kia tiếp tục liên lạc với bà để lừa đảo.

Sau khi được Công an phường Ngô Quyền giải thích, bà O đã nhận thức và gửi thư cảm ơn. Công an phường Ngô Quyền cho biết, trước đó đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình các hình thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.