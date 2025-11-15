Quyết liệt triển khai Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biển đổi khí hậu 15/11/2025 06:14

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định Hải Phòng là khu vực cửa biển, chịu tác động trực tiếp của các hiện tượng biến đổi khí hậu nên việc triển khai Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biển đổi khí hậu là hết sức cấp thiết.

Ngày 14-11, Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đã có thông báo về kết luận của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu sau chương trình thực địa Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biển đổi khí hậu và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo từ các sở, ngành, địa phương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thiên tai cực đoan trên toàn cầu, đặc biệt là bão, lũ lụt, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, cơ sở hạ tầng và con người.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (giữa) kiểm tra tiến độ Dự án phát triển thành phố Hải Phòng ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh: ĐT

Thành phố Hải Phòng là khu vực cửa biển, chịu tác động trực tiếp của các hiện tượng biến đổi khí hậu. Do đó, việc triển khai Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biển đổi khí hậu là hết sức cấp thiết.

Đối với tổng thể Dự án, ông Châu giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng xây dựng đường găng tiến độ hoàn thành trong tháng 11-2025; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án trong tháng 1-2026 và đàm phán ký hiệp định vay vốn ODA trong tháng 6-2026.

Đối với Hợp phần 3 về việc giảm ngập lụt đô thị trung tâm, người đứng đầu Đảng bộ Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu phương án triển khai sớm, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 11-2025 theo thẩm quyền; phấn đấu khởi công trong Quý I năm 2026 và hoàn thành Hợp phần trước mùa mưa bão năm 2026.

Đối với một số dự án chỉnh trang đô thị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án khu vực Hồng Bàng khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến chân cầu Hoàng Văn Thụ chậm nhất trong tháng 12-2025.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra tiến độ cải tạo, mở rộng tuyến đường Lê Lợi. Ảnh: ĐT

Đối với việc cải tạo, mở rộng tuyến đường Lê Lợi, ông Châu giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng để hoàn thành công trình trong tháng 12-2025.

Đối với cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, giao Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; giao Đảng ủy phường Gia Viên chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, đồng thời khẩn trương thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng của Dự án, đề xuất cưỡng chế (nếu cần) theo đúng quy định, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý II năm 2026. Đây sẽ là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm, từ đó phấn đấu hoàn thành dự án trong quý III năm 2026.