Hơn 178.000 người dân Quảng Ngãi được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước 04/01/2026 06:18

(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 178.000 người dân được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước với tổng kinh phí trên 71,2 tỉ đồng.

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 178.000 người dân được nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước với tổng kinh phí trên 71,2 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mỗi đối tượng được thụ hưởng mức quà 400.000 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tặng quà cho người dân thuộc đối tượng chính sách tại xã Tu Mơ Rông.

Công tác chi trả được triển khai linh hoạt, thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, chuyển khoản hoặc chi trả trực tiếp đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa có tài khoản.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ ngày 1-1-2026 đến nay, việc tặng quà Tết trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng loạt, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mức và đúng tiến độ.

Sở Tài chính đã đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức chi trả, kịp thời rà soát, xử lý các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra sai sót.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 4-1-2026 để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đánh giá và báo cáo theo quy định.