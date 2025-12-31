Quảng Ngãi: Xã Tu Mơ Rông hoàn tất chi trả quà Tết cho người dân 31/12/2025 09:44

(PLO)- Xã Tu Mơ Rông đã chi trả quà Tết cho 304 đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi và người hưởng hưu trí xã hội, với tổng kinh phí hơn 212 triệu đồng.

Ngày 31-12, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đã hoàn thành việc chi trả quà Tết mức 400.000 đồng/người theo Nghị quyết 418/NQ-CP của Chính phủ.

Người dân xếp hàng chờ nhận quà.

Cụ thể, xã Tu Mơ Rông phối hợp với Công an xã chi trả quà Tết cho 304 đối tượng thụ hưởng chính sách. Các nhóm đối tượng gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi và người hưởng hưu trí xã hội. Tổng kinh phí thực hiện hơn 212 triệu đồng.

Việc chi trả được thực hiện linh hoạt bằng tiền mặt và qua tài khoản định danh điện tử VNeID. Cách làm này bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Nhận được quà Tết, người dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết ngay sau khi có chủ trương của Chính phủ, địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân.

"Quan điểm của xã là quà Tết phải đến đúng người, đúng đối tượng và kịp thời để bà con yên tâm đón Tết", ông Huy nói.

Để triển khai, UBND xã đã rà soát kỹ danh sách đối tượng đủ điều kiện và phân công cán bộ phụ trách từng nhóm. Đồng thời, xã phối hợp với lực lượng công an hỗ trợ xác minh thông tin và tổ chức chi trả.

Đến trưa 31-12, toàn bộ số tiền đã được chi trả xong. Nhiều người dân phấn khởi vì đây là nguồn động viên thiết thực giúp gia đình có thêm điều kiện đón Tết ấm áp.

Xã Tu Mơ Rông là địa phương đầu tiên tại Quảng Ngãi hoàn tất việc trao quà Tết theo Nghị quyết 418/NQ-CP.