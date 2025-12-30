Cổ vật tàu cổ từ đáy biển cả nước đổ về Quảng Ngãi 30/12/2025 15:45

(PLO)- Hàng trăm cổ vật có niên đại hàng trăm năm được trục vớt từ xác các con tàu cổ khắp Việt Nam đang được trưng bày tại Quảng Ngãi.