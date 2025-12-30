Cổ vật tàu cổ từ đáy biển cả nước đổ về Quảng Ngãi

(PLO)- Hàng trăm cổ vật có niên đại hàng trăm năm được trục vớt từ xác các con tàu cổ khắp Việt Nam đang được trưng bày tại Quảng Ngãi.
Trong khuôn khổ Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025 với chủ đề “Kết nối di sản – Viết tiếp tương lai”, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm hẹn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Điểm nhấn nổi bật của Tuần Di sản chính là bộ sưu tập cổ vật được trục vớt từ các tàu cổ dọc chiều dài đất nước. Đây là dịp hiếm hoi để công chúng tiếp cận tương đối đầy đủ những hiện vật đã được phát hiện, khai quật trong nhiều năm qua. Mỗi cổ vật không chỉ mang giá trị khảo cổ, mà còn là “chứng nhân” cho một thời kỳ giao thương hàng hải sôi động trên vùng biển Việt Nam.
Cổ vật trục vớt từ tàu cổ từ thế kỷ XIII ở Bình Châu, Quảng Ngãi.
Không ít người dân địa phương cũng cho rằng, việc được trực tiếp tiếp cận các di sản tàu cổ giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Cách trưng bày mạch lạc, dễ xem, dễ tiếp cận không chỉ tạo sức hấp dẫn với du khách mà còn góp phần nâng cao nhận thức về giá trị bảo tồn di sản, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Một số cổ vật trục vớt từ tàu cổ ở khắp cả nước:
Bình, ấm, bát, hộp từ tàu cổ thế kỷ XV tại Cù Lao Chàm.