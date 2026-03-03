Xuyên Tết bám biển, ngư dân miền Trung trúng đậm cá ngừ đại dương

(PLO)- Những chuyến tàu đánh bắt cá ngừ đại dương xuyên Tết cập cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) mang theo đầy ắp "lộc biển" cùng niềm hân hoan của ngư dân dịp đầu năm mới.
Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm chuyến tàu của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... tấp nập cập cảng bán hải sản sau chuyến biển đầu năm.
Theo các ngư dân, năm nay thời tiết thuận lợi, khoang tàu đầy ắp cá ngừ đại dương. Đây là những tàu câu cá trở về sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đây là những chuyến tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên trở về sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Theo các ngư dân, dịp đầu năm là thời điểm cá ngừ cho chất lượng thịt ngon nhất. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng giá trị của loại "thịt bò của biển" này. Ngư dân Trần Hoàng, chủ tàu KH 96255 TS, cho biết do giá nhiên liệu và nhu yếu phẩm tăng cao nên chi phí mỗi chuyến biển rất tốn kém. Theo ông, giá cá ngừ phải đạt từ 120.000 đồng/kg trở lên mới có lợi nhuận bền vững.