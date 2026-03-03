Xuyên Tết bám biển, ngư dân miền Trung trúng đậm cá ngừ đại dương 03/03/2026 05:37

(PLO)- Những chuyến tàu đánh bắt cá ngừ đại dương xuyên Tết cập cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) mang theo đầy ắp "lộc biển" cùng niềm hân hoan của ngư dân dịp đầu năm mới.

Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm chuyến tàu của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng... tấp nập cập cảng bán hải sản sau chuyến biển đầu năm.

Theo các ngư dân, năm nay thời tiết thuận lợi, khoang tàu đầy ắp cá ngừ đại dương. Đây là những tàu câu cá trở về sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây là những chuyến tàu câu cá ngừ đại dương đầu tiên trở về sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

"Cảm giác về đất liền với khoang đầy ắp cá ngừ, giá lại đang tốt là niềm vui rất khó tả nên lời, hứa hẹn một mùa biển thắng lợi"- ngư dân Nguyễn Văn Hiền, chủ tàu cá KH 92278TS chia sẻ. Theo ông Hiền, sau hơn 20 ngày đánh bắt tại trên vùng biển đặc khu Trường Sa, tàu trở về với 70 con cá ngừ, mỗi con nặng từ 40-55 kg

Hiện giá cá ngừ đại dương dao động 110.000-115.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền thu nhập từ 25-30 triệu đồng. "Chuyến biển đầu năm coi như thắng lợi. Giờ tôi về nghỉ ngơi, ăn Tết muộn với gia đình ít ngày rồi lại tiếp tục ra khơi, bám biển", ông Hiền nói

Theo các ngư dân, dịp đầu năm là thời điểm cá ngừ cho chất lượng thịt ngon nhất. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng giá trị của loại "thịt bò của biển" này. Ngư dân Trần Hoàng, chủ tàu KH 96255 TS, cho biết do giá nhiên liệu và nhu yếu phẩm tăng cao nên chi phí mỗi chuyến biển rất tốn kém. Theo ông, giá cá ngừ phải đạt từ 120.000 đồng/kg trở lên mới có lợi nhuận bền vững.

Tất cả cá ngừ được kiểm tra và đánh dấu phân loại theo tiêu chí chất lượng của thịt. Chất lượng thịt cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn bảo quản cá sau khi đánh bắt.

Theo các thương lái, năm nay dự đoán thị trường xuất khẩu cá ngừ chưa thể khởi sắc hẳn. "Hy vọng những tháng tới nhu cầu thị trường châu Âu, Mỹ và Trung Quốc tăng lên, lúc đó giá cá ngừ sẽ tăng theo"- đại diện doanh nghiệp chuyên thu mua cá ngừ cho biết.

Cùng với niềm vui trúng "lộc biển" đầu năm, việc quản lý khai thác theo quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng được các cấp tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm ngặt.