Chấm dứt hoạt động cơ sở giữ trẻ để bé trai 10 tháng tuổi sặc cháo tử vong 26/05/2026 17:19

Ngày 25-5, UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định giải thể nhóm trẻ độc lập Mầm Xanh ở thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, nơi từng để bé trai 10 tháng tuổi sặc cháo tử vong.

Cơ sở Mầm Xanh đang cho trẻ ăn. Ảnh trích xuất từ camera.

Lý do giải thể: Cơ sở không còn bảo đảm các điều kiện tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành. Cơ sở bị giải thể phải chấm dứt toàn bộ hoạt động giáo dục kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Thực hiện việc giải quyết quyền lợi hợp pháp cho trẻ em, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoàn trả đầy đủ hồ sơ trẻ em; thanh toán các khoản tài chính, công nợ (nếu có); thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định. Không được tiếp tục tổ chức giữ trẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ dưới bất kỳ hình thức nào sau khi giải thể.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Vĩnh Hảo, ngày 23-3-2026, UBND xã nhận được tin từ Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo có tiếp nhận một ca có thể nghi do bị nghẹn thức ăn (sặc cháo) trong lúc ăn trưa dẫn đến tử vong.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an và Trường Mẫu giáo Vĩnh Hảo xác định tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh và tại gia đình cháu bé.

Cụ thể như bé trai NTKL (10 tháng tuổi) được gởi trẻ tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh do bà Phạm Thị Tú (42 tuổi) ngụ thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo làm chủ cơ sở.

Đến trưa khoảng hơn 10 giờ ngày 23-3 nhà trẻ cho cháu ăn cháo do cô NTKT phụ trách. Trong lúc ăn cháu bé có dấu hiệu bị nghẹn, thì cô Thi và 1 cô nữa cùng sơ cứu nhưng không có dấu hiệu phục hồi.

Sau khi sơ cứu thì chủ cơ sở có liên hệ điện thoại cho cha, mẹ cháu đến để chở cháu ra Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo để tiếp tục sơ cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Tại thời điểm cho trẻ ăn nhà trẻ tư thục Mầm Xanh có camera giám sát. Sau khi tiếp nhận thông tin UBND xã đã đến gia đình thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình cháu và trao số tiền 5 triệu đồng.

Vụ việc đang được công an thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.