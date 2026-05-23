TP.HCM: Hàng trăm đoàn viên, người lao động ký cam kết thực hiện Mô hình '4 Phải – 3 Không' 23/05/2026 15:53

(PLO)- 130 đoàn viên, người lao động của 2 công ty tại xã Xuân Sơn nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động và Ký cam kết thực hiện Mô hình “4 Phải – 3 Không”.

Chiều 22-5, Công đoàn xã Ngãi Giao, TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Ký cam kết thực hiện Mô hình “4 Phải – 3 Không” và Chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2026 cho 130 đoàn viên, người lao động 2 công đoàn cơ sở tại xã Xuân Sơn.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn xã Ngãi Giao; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Sơn; Ban Tổ chức chương trình An cư cùng người lao động; cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động công ty Công ty TNHH Sản xuất Giày Phúc Tiến và Công ty TNHH Tùng Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Xuân Sơn).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn xã Ngãi Giao đã triển khai một số nội dung chính của Luật An toàn vệ sinh lao động, cũng như quyền và nghĩa vụ bắt buộc của người lao động trong việc chấp hành quy trình an toàn tại nơi làm việc; nhấn mạnh vai trò của đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn xã Ngãi Giao tuyên truyền pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động tại hội nghị. Ảnh: TK

Qua đó giúp đoàn viên, người lao động cũng như công ty chú trọng thực hiện các quy trình an toàn, chủ động sử dụng phương tiện bảo hộ nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp…

Sau đó, hội nghị cũng diễn ra lễ Ký kết thực hiện Mô hình “4 Phải - 3 Không” triển khai đến đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở công ty TNHH Sản xuất Giày Phúc Tiến và công ty TNHH Tùng Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, đoàn viên người lao động cam kết thực hiện “4 Phải”, gồm: Phải chấp hành tuyệt đối nội quy, quy trình, quy chuẩn vận hành máy móc an toàn tại vị trí làm việc; Phải sử dụng đầy đủ, đúng cách các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (quần áo, mũ, giày, găng tay, kính…) được cấp phát trong suốt giờ làm việc; Phải chủ động báo cáo ngay với Tổ trưởng hoặc An toàn vệ sinh viên khi phát hiện có sự cố rò rỉ, nguy cơ mất an toàn hoặc tai nạn lao động; Phải tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động và diễn tập phòng cháy chữa cháy do công ty tổ chức.

Đại biểu cùng chứng kiến lễ ký kết thực hiện Mô hình “4 Phải - 3 Không” triển khai đến đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở công ty TNHH Sản xuất Giày Phúc Tiến và công ty TNHH Tùng Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, “3 Không” gồm: Không tự ý vận hành máy móc thiết bị khi chưa được đào tạo chuyên môn hoặc chưa được bàn giao nhiệm vụ. Không lơ là, chủ quan, đùa giỡn hoặc sử dụng chất kích thích (rượu, bia…) trước và trong giờ làm việc. Không che giấu các sự cố hoặc hành vi vi phạm an toàn lao động tại nơi làm việc.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn xã đã trao 45 phần quà ý nghĩa cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của hai công đoàn cơ sở là công ty TNHH Sản xuất Giày Phúc Tiến và công ty TNHH Tùng Sơn Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Chương trình tri ân “Cảm ơn người lao động”. Trong đó, 15 phần quà do Ban tổ chức chương trình An cư cùng người lao động trao tặng.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cùng Công đoàn xã Ngãi Giao trao các phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Cảm ơn người lao động". Ảnh: TK

Bà Vi Hoài Thương, Trưởng Ban tổ chức chương trình cũng đã có những chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và cách thức triển khai chương trình cũng như Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" đến các công đoàn viên, người lao động.

Bà Vi Hoài Thương, Trưởng Ban tổ chức chương trình An cư cùng người lao động (bên phải) giao lưu và trả lời trực tiếp các câu hỏi của người lao động về chương trình cũng như Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng". Ảnh: TK

Đồng thời bà Vi Hoài Thương cũng giải đáp trực tiếp các câu hỏi của công đoàn viên, người lao động về chương trình cũng như tham gia giải thưởng. Chương trình nhận được sự quan tâm, tương tác của rất nhiều công đoàn viên và người lao động...