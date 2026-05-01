TP.HCM: 600 công đoàn viên, người lao động dự 'Bữa cơm Công đoàn', nhận nhiều phần quà dịp Lễ 1-5 01/05/2026 20:46

(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng người lao động và các doanh nghiệp trao quà hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngãi Giao tại chương trình khai mạc Tháng Công nhân năm 2026.

Ngày 1-5, tại trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ngãi Giao (TP.HCM), Công đoàn xã Ngãi Giao phối hợp cùng Công đoàn cơ sở công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam tổ chức chương trình khai mạc Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, cùng chương trình “Bữa cơm Công đoàn”.

Tham dự có ông Nguyễn Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM; Tổ công tác Số 5- Liên đoàn Lao động TP; lãnh đạo xã Ngãi Giao cùng đại diện các ban, ngành, doanh nghiệp; trong đó có Ban Tổ chức chương trình An cư cùng người lao động và 600 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Ngãi Giao nhấn mạnh, hưởng ứng Tháng Công nhân 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, mong rằng toàn thể công nhân lao động và đặc biệt là công nhân của Công ty Meisheng TNHH Meisheng Textiles Việt Nam sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; chủ động học hỏi, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề và hiệu quả công việc.

Theo bà Lan, năng suất lao động phải luôn song hành với sự an toàn. Mỗi quy trình công nghệ mới, mỗi sáng kiến số hóa đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn xã Ngãi Giao, bà kêu gọi mỗi đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần tự học tập, nâng cao tay nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo để làm chủ công nghệ; làm việc với sự say mê, nhưng cũng tự bảo vệ mình bằng ý thức an toàn cao nhất…

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngãi Giao đánh giá, chương trình là hoạt động hết sức ý nghĩa, không chỉ mở đầu cho chuỗi các hoạt động chăm lo người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị đối với lực lượng công nhân lao động trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã Ngãi Giao có 48 công đoàn cơ sở với gần 9.000 đoàn viên - một con số rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội. Song song đó, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngãi Giao đánh giá, Công đoàn xã đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền; chủ động tham gia đối thoại, thương lượng, góp phần để 25 doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương cho khoảng 4.500 người lao động, qua đó cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đề nghị Công đoàn xã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả như gian hàng phúc lợi, Bữa cơm Công đoàn; Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động; Chủ động phối hợp với doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động” của công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có tiết mục xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao nhiều phần quà từ Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam, Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn của AGPE Group; Chương trình “An cư cùng người lao động” cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Khen thưởng 10 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Cũng tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng người lao động đã có những chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và cách thức triển khai chương trình cũng như Giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" đến các công đoàn viên, người lao động.

Bà Vi Hoài Thương, Trưởng Ban tổ chức chương trình đã thông tin đồng thời giải đáp trực tiếp các câu hỏi của công đoàn viên, người lao động về chương trình cũng như tham gia giải thưởng. Chương trình nhận được sự quan tâm, tương tác của rất nhiều công đoàn viên và người lao động.

Kết thúc chương trình, các đại biểu, doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động đã cùng tham gia “Bữa cơm Công đoàn” trong không khí ấm cúng, gắn kết. Chương trình cũng tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà thiết thực, giá trị góp phần mang lại niềm vui và động lực cho đoàn viên, người lao động.