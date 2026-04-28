Khai mạc Tháng Công nhân: Tặng 12 'mái ấm công đoàn' cho người lao động 28/04/2026 22:01

(PLO)- Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo cho công nhân, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và an toàn lao động bền vững.

Tối 28-4, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (cơ sở Bình Trưng), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Chương trình năm nay mang chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng gần 2.000 cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết Tháng Công nhân không chỉ là dịp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, mà còn gửi gắm thông điệp về vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ công nhân lao động TP.HCM ngày 27-4 là định hướng lớn, xuyên suốt, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn.

Từ đó, LĐLĐ TP.HCM xác định Tháng Công nhân không chỉ là cao điểm hoạt động, mà phải tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong cả năm.

Để chương trình lan tỏa sâu rộng, ông kêu gọi các cấp công đoàn chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở; doanh nghiệp quan tâm, đồng hành cùng người lao động; các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ hiệu quả.

Năm 2026, LĐLĐ TP.HCM triển khai 7 nhóm chương trình trọng tâm, gồm: “Công nhân sáng tạo - vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, “Cảm ơn người lao động”, “Đối thoại tháng 5”, chăm lo phúc lợi đoàn viên, phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Đáng chú ý, chương trình tập trung chăm lo nhà ở và đời sống bền vững cho công nhân, thông qua phối hợp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú, đồng thời hỗ trợ tiếp cận y tế, giáo dục, góp phần cải thiện điều kiện sống lâu dài cho người lao động.

Cũng tại chương trình, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh Tháng Công nhân năm 2026 cần được tổ chức theo hướng thực chất, hướng về cơ sở, tránh hình thức; lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động của công đoàn và doanh nghiệp.

Bà cho rằng doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa an toàn lao động, coi người lao động là tài sản quý, qua đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, bà nhấn mạnh đổi mới quản lý phải gắn với đổi mới sáng tạo; năng suất lao động là thước đo hiệu quả, cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong toàn hệ thống.

Dịp này, LĐLĐ TP.HCM tổ chức “Ngày hội Văn hóa công nhân - Kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương” với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng xanh”, tập huấn phòng chống cháy nổ, ký kết hợp tác với các bệnh viện và chia sẻ mô hình chăm lo người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, 1.500 đoàn viên, người lao động được tham gia mua hàng giảm giá; 12 “Mái ấm Công đoàn” được trao tặng với trị giá 60 triệu đồng/căn. Đồng thời, 300 phần quà (mỗi phần gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng) cũng được trao cho công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách và hộ nghèo.