TP.HCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chăm lo dịp Tháng Công nhân 2026 25/04/2026 16:49

(PLO)- Trong Tháng Công nhân, nhiều địa phương triển khai phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người lao động.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, nhiều địa phương tại TP.HCM đồng loạt triển khai các hoạt động thiết thực. Các chương trình hướng đến chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi và điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều hoạt động chăm lo

Tại phường Bình Trưng, Công đoàn phường tổ chức kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, đồng thời triển khai Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2026. Chủ đề năm nay là “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Bà Lâm Phi Oanh, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết đơn vị đã phát động phong trào thi đua hướng về người lao động. Các hoạt động gồm tổ chức hội thao, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp khó khăn và thực hiện công trình “Mái ấm Công đoàn”.

Song song đó, các Công đoàn cơ sở xây dựng mô hình “Công sở xanh, sạch, đẹp”, “Góc cà phê lãnh đạo”. Các đơn vị cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sáng kiến số nhằm nâng cao năng suất lao động.

Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Đối thoại tháng 5”, triển khai “Kỳ nghỉ dưỡng Công đoàn”, chăm sóc sức khỏe và cải thiện bữa ăn ca. Người lao động còn được tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Công Đoàn phường Tân Tạo chuẩn bị nhiều hoạt động cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Cùng ngày, Công đoàn phường Tân Tạo khai mạc Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Chương trình gồm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, tư vấn bảo hiểm và hỗ trợ vay vốn.

Đơn vị cũng ký kết chương trình phúc lợi với các doanh nghiệp để cung cấp sản phẩm thiết yếu giá ưu đãi. Dịp này, Công đoàn phường trao quyết định thành lập 5 Công đoàn cơ sở; hỗ trợ vốn từ Quỹ CEP cho 14 trường hợp với tổng số tiền 470 triệu đồng.

Tại các phường Tân Bình, Tân Hóa, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, các đơn vị phối hợp phát động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18. Kế hoạch gồm tổ chức hội thi nghề “Bàn tay vàng - Kế toán giỏi”, tập huấn an toàn lao động và giải bóng đá mini nam.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn”

Tại phường Tân Sơn Hòa, Công đoàn phường tổ chức chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc” và “Bữa cơm Công đoàn năm 2026”.

Ông Huỳnh Đông Luân, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết các hoạt động năm nay tập trung chăm lo người lao động theo hướng thiết thực, có chiều sâu. Trọng tâm là hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM và Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa chung vui cùng người lao động trong “Bữa cơm Công đoàn năm 2026”. Ảnh: HẢI NHI

Công đoàn phường chú trọng nâng cao tính bền vững, triển khai hỗ trợ theo từng nhóm lao động đặc thù nhằm cải thiện phúc lợi dài hạn. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức tầm soát bệnh lý về da cho đoàn viên và vận động nhà hảo tâm tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho 100 trường hợp khó khăn.

Ngoài ra, đoàn viên, người lao động được tặng quà trị giá 300.000 đồng mỗi phần và tham gia rút thăm may mắn.