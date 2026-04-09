TP.HCM triển khai 7 chương trình trọng tâm trong Tháng Công nhân 2026 09/04/2026 17:45

(PLO)- Tháng Công nhân 2026 tập trung đối thoại, chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy sáng kiến và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Năm nay, các hoạt động được triển khai theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số làm công cụ và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Theo đó, 7 chương trình, hoạt động trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện trong suốt tháng.

Trong đó, chương trình “Đối thoại tháng 5” được xác định là điểm nhấn, với mục tiêu phấn đấu 70% công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tổ chức đối thoại. Một số mô hình mới như “góc cà phê cùng lãnh đạo” được khuyến khích triển khai nhằm tăng tính tương tác, lắng nghe người lao động.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà đến người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: HẢI NHI

Song song đó, các chương trình chăm lo đời sống như “Cảm ơn người lao động”, “Bữa cơm Công đoàn”, “Kỳ nghỉ nghĩa tình Công đoàn”, “Công đoàn đồng hành vì sức khỏe người lao động” hay “Ngày hội Văn hóa công nhân” tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt là thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm giờ làm hoặc thu nhập không ổn định.

Các cấp công đoàn cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội “Kỹ năng lao động - việc làm bền vững”, qua đó kết nối tuyển dụng, tư vấn nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và hỗ trợ người lao động tham gia các chương trình đào tạo lại, chuyển đổi nghề.

Tháng Công nhân năm nay đồng thời là cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo.

Thành phố đặt mục tiêu có 10% đoàn viên, người lao động đề xuất sáng kiến, trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác này trong kỷ nguyên số. Các cấp công đoàn được yêu cầu rà soát, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp.

LĐLĐ TP.HCM đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tế, đảm bảo các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tạo sức lan tỏa trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội.