Công đoàn lấy ý kiến người lao động về hoán đổi lịch nghỉ lễ tháng 4 07/04/2026 16:34

(PLO)- Việc khảo sát được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện qua mạng xã hội, nhằm ghi nhận đề xuất nối 2 kỳ nghỉ lễ thành một đợt nghỉ dài.

Ngày 7-4, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đơn vị dự kiến trong chiều cùng ngày sẽ khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi lịch nghỉ lễ tháng 4.

Nội dung khảo sát tập trung vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30-4, 1-5. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan này sẽ lắng nghe ý kiến người lao động. Đồng thời, nghiên cứu quy định pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi có đề xuất chính thức.

Trước đó, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt. Bộ Nội vụ cũng đã ban hành thông báo từ tháng 10-2025.

Theo ông Bình, phương án nghỉ lễ được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Lao động và đã lấy ý kiến rộng rãi. Đến nay, chưa có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ.

“Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5 năm 2026 vẫn thực hiện theo văn bản đã ban hành” - ông Bình nói.

Theo lịch đã công bố, Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26-4. Người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27-4. Kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ 25 đến 27-4. Sau đó, người lao động đi làm bình thường vào ngày 28 và 29-4.

Dịp 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, người lao động được nghỉ 2 ngày chính thức. Cộng với 2 ngày cuối tuần, tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 30-4 đến hết 3-5.

Lịch nghỉ này áp dụng với công chức, viên chức và người lao động khu vực nhà nước.

Đối với khu vực tư nhân, lịch nghỉ thực hiện theo Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa hai bên. Hiện một số doanh nghiệp đã cho người lao động nghỉ việc 9 ngày liên tiếp. Một số trường đại học đã chủ động hoán đổi lịch.

Hiện Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức trong năm.

Đáng chú ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa. Trong đó có đề xuất bổ sung ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nếu được thông qua, số ngày nghỉ lễ có thể tăng lên 12.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nối hai kỳ nghỉ thành một đợt nghỉ dài 9 ngày, từ 25-4 đến 3-5.

Một số chuyên gia cho rằng việc kéo dài kỳ nghỉ cần được cân nhắc kỹ, tùy theo từng thời điểm và tác động thực tế.