Chi tiết lịch nghỉ lễ 30-4 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại TP.HCM 06/04/2026 16:49

(PLO)- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TP.HCM nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2026 từ thứ Năm ngày 30-4 đến hết Chủ nhật ngày 3-5.

UBND TP.HCM vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

TP.HCM chính thức có lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2026 từ thứ Năm ngày 30-4 đến hết Chủ nhật ngày 3-5.

Trong đó, hai ngày nghỉ là ngày lễ, hai ngày là nghỉ hằng tuần.

Cũng trong khoảng thời gian này, UBND TP.HCM có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương liên tục 3 ngày. Thời gian từ thứ Bảy ngày 25-4 đến hết thứ Hai ngày 27-4.

Trong đó thời gian nghỉ bao gồm 1 ngày nghỉ lễ 26-4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù.

Theo các thông báo, cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ nêu trên.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư và các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, các đơn vị bố trí bộ phận trực theo quy định, cử cán bộ ứng trực xử lý công việc đột xuất trong thời gian nghỉ lễ.

Ngoài ra, các đơn vị cần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tại cơ quan và các khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc liên tục phục vụ nhân dân.

