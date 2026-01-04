Ga Sài Gòn đón lượng lớn người quay lại TP. HCM sau kỳ nghỉ lễ 04/01/2026 19:41

(PLO)- Những đoàn tàu từ các tỉnh nối đuôi nhau trở về ga Sài Gòn mang theo dòng người hối hả trở về để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu của năm 2026.

Chiều nay 4-1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, ga Sài Gòn ghi nhận lượng hành khách đổ về tăng cao.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu SPT1 xuống ga Sài Gòn. Ảnh: TN

Theo ghi nhận của PLO lúc 17 giờ 10, các chuyến tàu từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết đều về ga đúng giờ.

Nhiều người ra sớm để đón gia đình sau kì nghỉ. Ảnh: TN

Trên chuyến tàu SPT1 (Phan Thiết – TP.HCM), từng tốp hành khách với hành lý lỉnh kỉnh, trên tay là những túi quà đặc sản quê nhanh chóng di chuyển ra khu vực sảnh chờ và bãi xe.

Hành khách mang theo nhiều hành lý sau kì nghỉ. Ảnh: TN

Dù gương mặt có chút mệt mỏi sau hành trình dài, nhưng đa số người dân đều bày tỏ sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Sau đó, đến 17 giờ 35, chuyến tàu SE7 (Hà Nội – TP.HCM) cũng đến đúng giờ.

Anh Minh (quê Bình Định) chia sẻ: "Gia đình tôi chọn đi tàu vì không gian thoải mái cho trẻ nhỏ và tránh được cảnh kẹt xe trên quốc lộ. Tàu chạy đúng giờ, dịch vụ vệ sinh cũng cải thiện rõ rệt so với mọi năm".

Chị Lan (sinh viên) cho biết: "Vé tàu Tết Dương lịch năm nay dễ đặt hơn qua ứng dụng, giá cả ổn định nên nhóm bạn mình quyết định đi tàu ra Nha Trang chơi rồi về lại Sài Gòn trong chiều nay để mai kịp đi học."

Nhân viên nhà ga điều phối xe và vận chuyển hành lý cho hành khách. Ảnh: TN

Để tránh tình trạng ùn ứ tại cổng ra, nhân viên đường sắt đã hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý và điều phối xe taxi đưa đón hành khách. Khu vực bãi giữ xe cũng ghi nhận nhiều người tự di chuyển bằng xe máy và gửi tại đây nhưng cũng không quá đông đúc.

Bên cạnh đó, các dịch vụ kết nối như xe buýt và xe công nghệ tại khu vực ga cũng hoạt động để phục vụ hành khách có nhu cầu.

Taxi, xe công nghệ sẵn sàng phục vụ hành khách tại ga Sài Gòn. Ảnh: TN

Theo đại diện ngành đường sắt trong chiều, tối nay và rạng sáng ngày mai lượng hành khách đổ về TP.HCM sẽ đông. Tuy nhiên, ở khu vực ga Sài Gòn ít khi xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe.

“Trong chiều và tối ngày 4-1, ngành đường sắt phục vụ 5 chuyến tàu, còn trong ngày mai (ngày 5-1) cũng có 6 chuyến tàu chở hành khách quay lại thành phố để học tập và làm việc”- đại diện ngành đường sắt cho hay.