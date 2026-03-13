Đề xuất thay đổi 1 số quy định về đào tạo lái xe 13/03/2026 16:14

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất sửa đổi quy định về đào tạo lái xe, trong đó điều chỉnh điều kiện nâng hạng bằng lái.

Cục Đường bộ Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Trong dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất thay đổi một số quy định liên quan việc nâng hạng giấy phép lái xe.

Bổ sung thời gian học để nâng hạng bằng lái

Theo Cục Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua cho phép hạng C được thi nâng lên hạng CE; các hạng D1, D2, D cũng được thi nâng lên CE. Do đó cần quy định lại thời gian học để phù hợp với quy định mới.

Cụ thể, thời gian học nâng hạng C lên D1 là 29 giờ học lý thuyết và thực hành. Nâng hạng C lên D2 là 38 giờ. Nâng hạng C lên D là 75 giờ. Trường hợp nâng hạng từ C, D1, D2 và D lên CE là 57 giờ học lý thuyết và thực hành.

Về kiểm tra khi kết thúc nội dung đào tạo thực hành lái xe, dự thảo quy định:

Đối với hạng C, D1, D2, D: kiểm tra các bài liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Học viên luyện tập phần mô phỏng. Ảnh: V.LONG

Đối với hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: kiểm tra các bài liên hoàn và lái xe trên đường.

Người học lái xe được kiểm tra kết thúc nội dung đào tạo khi đáp ứng các điều kiện: tham dự tối thiểu 70% thời gian học lý thuyết; học đủ thời gian và tối thiểu 50% quãng đường thực hành trên sân tập lái; học đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian thực hành lái xe trên đường.

Cục Đường bộ đề xuất thời gian học lý thuyết và thực hành với học viên thi nâng hạng bằng lái.

Để được xét hoàn thành khóa đào tạo, học viên phải đạt yêu cầu ở các phần kiểm tra. Cụ thể gồm điểm kiểm tra theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết, các bài liên hoàn và phần lái xe trên đường theo quy trình sát hạch do Bộ Công an ban hành.

Đồng thời, điểm kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông và bài tiến lùi chữ chi phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Như vậy, trường hợp Bộ Công an tới đây bỏ phần thi sát hạch mô phỏng, học viên vẫn phải học và thi phần mô phỏng khi kết thúc môn trong chương trình đào tạo của Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh thời gian lái xe an toàn để nâng hạng bằng lái

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất điều chỉnh điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe.

Theo đó, các trường hợp nâng hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE; C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E; C lên D1, C lên D2; D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E; D2 lên D, D2 lên D2E; D lên CE, D lên DE phải có thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên.

Học viên điều khiển ô tô trên sân tập lái. Ảnh: V.LONG

Một số trường hợp khác như B lên D2, D1 lên CE, D2 lên CE, C lên CE, C lên D phải có thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Về thành phần hồ sơ, Cục Đường bộ đề xuất thay bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng “xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở”.

Lý do là Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua quy định học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở không được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mà chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình.