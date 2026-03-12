TP.HCM điều chỉnh quy hoạch hơn 50ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm 12/03/2026 09:48

(PLO)- TP.HCM điều chỉnh quy hoạch hơn 50ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm thành trung tâm chính trị hành chính, trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM.

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, phạm vi, quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch với tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch khoảng 50,41 ha, gồm khu vực 1 quy mô khoảng 36,04 ha; khu vực 2 quy mô khoảng 14,37 ha.

Thủ Thiêm được quy định thành trung tâm chính trị hành chính, trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040 đã được phê duyệt về bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; phù hợp Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM để thực hiện triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP (sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính).

Theo định hướng quy hoạch, Thủ Thiêm là trung tâm chính trị hành chính, trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM, khu vực và có vị thế quốc tế; khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn; có vai trò không gian kết nối TP Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu TP.HCM.

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch – Kiến trúc) là đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của các số liệu, nội dung trình duyệt trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phân khu số 01 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng giao UBND phường An Khánh chủ trì, chỉ đạo tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch.