Theo quy hoạch của Bộ Xây dựng, phía Nam sẽ có 11 tuyến cao tốc 04/02/2026 16:11

(PLO)- Theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, khu vực phía Nam sẽ có 11 tuyến cao tốc với tổng chiều dài 1.342 km, trong đó có tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cả nước có 43 tuyến đường bộ cao tốc với tổng chiều dài khoảng 8.923 km.

Trong mạng lưới cao tốc quốc gia, trục dọc Bắc - Nam gồm hai tuyến. Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.065 km hiện đã cơ bản hoàn thành; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây có chiều dài khoảng 1.205 km.

Theo quy hoạch, khu vực phía Bắc có 14 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 2.242 km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 11 tuyến cao tốc, chiều dài khoảng 1.353 km. Riêng khu vực phía Nam có 11 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.342 km.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Các tuyến cao tốc tại khu vực phía Nam gồm: Dầu Giây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư, TP.HCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát, TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Hồng Ngự - Trà Vinh và Cà Mau - Đất Mũi.

Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định hệ thống đường cao tốc vành đai tại hai đô thị lớn. Cụ thể, TP Hà Nội có ba tuyến vành đai với tổng chiều dài khoảng 417 km; TP.HCM có hai tuyến vành đai với chiều dài khoảng 299 km.

Quyết định của Bộ Xây dựng cũng phê duyệt quy hoạch hệ thống quốc lộ gồm 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km. Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm quốc lộ 1 dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh dài khoảng 1.894 km.

Theo phân vùng, khu vực phía Bắc có 21 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài khoảng 6.530 km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, dài khoảng 3.857 km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 24 tuyến quốc lộ chính yếu, dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, dài khoảng 4.393 km.

Khu vực phía Nam có 17 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, dài khoảng 3.069 km.

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu sử dụng đất cho hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 200.430 ha. Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống đường bộ theo quy hoạch ước khoảng 3,23 triệu tỉ đồng, từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch là cơ sở để các địa phương triển khai các quy hoạch có liên quan, thực hiện quản lý quy hoạch và tổ chức đầu tư các tuyến đường bộ theo phân cấp, phân quyền được giao.