Áp lực cung ứng điện mùa khô 2026 gia tăng trước nguy cơ nắng nóng cực đoan 17/03/2026 18:49

(PLO)- Tỉ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện ngày càng tăng đã làm thay đổi phương thức vận hành hệ thống điện so với trước đây.

Ngày 17-3, Công ty TNHH Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm phối hợp vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2026”.

Dự báo tháng 4 đến tháng 6 có nhiều đợt nắng nóng cực đoan

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc NSMO dự báo năm 2026 tăng trưởng phụ tải điện khoảng từ 6-8%. Tuy nhiên, cơ cấu phụ tải có diễn biến đáng chú ý khi trong dịp Tết, phụ tải công nghiệp giảm nhưng phụ tải sinh hoạt lại tăng khoảng 10%.

Diễn biến này cho thấy áp lực cung ứng điện trong các đợt nắng nóng có thể gia tăng sắp tới, nhất là khi dự báo mùa khô năm nay, cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6, sẽ diễn ra nhiều đợt nắng nóng dài ngày với cường độ gay gắt, cực đoan. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải điều hành linh hoạt, khai thác hiệu quả các nguồn điện hiện có.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc NSMO phát biểu tại hội nghị.

Về nguồn cung, hệ thống điện quốc gia hiện gồm nhiệt điện than, tua-bin khí, thủy điện và các nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhiều loại hình nguồn điện đang chịu áp lực về nhiên liệu.

Với nguồn nhiệt điện than hiện chiếm tới hơn 50% sản lượng của hệ thống, một số nhà máy sử dụng nguồn than nhập khẩu, tình hình nhập than sẽ gặp khó khăn do Chính phủ Indonesia thay đổi chính sách cắt giảm lượng than sản xuất năm 2026. Đồng thời, tình hình chiến sự tại Trung Đông gây nguy cơ gián đoạn nguồn than nhập khẩu.

Các nhà máy điện sử dụng dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng thì chịu ảnh hưởng về biến động giá, nguồn cung, trong khi nguồn khí thiên nhiên trong nước đang suy giảm mạnh... Nguồn điện từ thủy điện cũng gặp thách thức không nhỏ trước diễn biến thời tiết không thuận.

Theo Phó Tổng giám đốc NSMO, hiện nay, tỉ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện ngày càng tăng với tổng công suất khả dụng hơn 21 ngàn MW, trong đó có một nửa là nguồn phân tán phía phụ tải.

Đồng thời, sự phát triển nhanh của các nguồn điện mặt trời mái nhà, với hơn 125.000 hộ, đã làm thay đổi phương thức vận hành hệ thống điện so với trước đây.

Trong khi các nguồn truyền thống có tính ổn định cao, các nguồn tái tạo phân tán lại có tính biến động lớn, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Việc theo dõi, điều khiển các nguồn này gặp nhiều khó khăn do hạn chế về hạ tầng kỹ thuật và chi phí đầu tư.

Chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống điện

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong ngành điện cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận hành hệ thống điện.

Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) cho biết, đơn vị hiện quản lý lưới điện truyền tải trên địa bàn bốn tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, nơi có nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước, với 75 nhà máy (công suất khoảng 6.900 MW) trong tổng số 105 nhà máy điện (với tổng công suất đặt gần 18 ngàn MW) được huy động lên hệ thống điện quốc gia.

Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) chia sẻ tại hội nghị.

Theo ông Thịnh, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện, từ tháng 1 đến tháng 3, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Hiện tại lưới điện đã bảo trì, bảo dưỡng và sẵn sàng cho công tác đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 3, PTC3 tiếp tục tập trung bảo trì, bảo dưỡng một số thiết bị ở trạm 500kV Vĩnh Tân.

Đại diện NSMO nhấn mạnh, ngay cả các nguồn điện phân tán (điện mặt trời mái nhà) cũng đặt ra những bài toán rất khó cho điều độ cũng như công tác điều hành của các tổng công ty điện lực miền.

Từ học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia có nguồn năng lượng tái tạo lớn trên thế giới, thông qua thực tế vận hành hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam thời gian qua, NSMO khẳng định sẽ đồng hành cùng các đơn vị phát điện, truyền tải và phân phối điện; tiếp tục huy động tốt các nguồn điện an toàn, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện cao điểm mùa khô cũng như cả năm 2026.