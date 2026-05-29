Diễn tập xử lý sự cố rò rỉ khí clo tại Nhà máy nước Thủ Đức 3 29/05/2026 11:10

(PLO)- Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC) vừa tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ khí clo tại Nhà máy nước Thủ Đức 3 nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khẩn cấp, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân.

Sáng 28-5, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC) đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại Nhà máy nước Thủ Đức 3. Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất, cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC) đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

Theo tình huống giả định, trong quá trình vận chuyển bình clo phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì, một nhân viên kỹ thuật sơ suất làm bình clo va vào bệ bê tông, xuất hiện lỗ thủng nhỏ trên thân bình khiến khí clo phát tán ra khu vực nhà chứa. Sự cố giả định khiến môi trường làm việc bị ô nhiễm khí độc, ảnh hưởng đến an toàn lao động và làm một công nhân bị ngất do ngạt khí.

Tình huống giả định, trong quá trình vận chuyển bình clo phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì, một nhân viên kỹ thuật sơ suất làm bình clo va vào bệ bê tông.

Ngay sau khi phát hiện mùi clo nồng nặc, các nhân viên làm việc gần khu vực xảy ra sự cố đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời báo cho trưởng ca vận hành.

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình, trưởng ca kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp và báo cáo Đội ứng phó sự cố hóa chất của công ty để triển khai lực lượng đến hiện trường.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng ứng phó đã có mặt, triển khai trang thiết bị chuyên dụng và thực hiện các bước xử lý theo quy trình khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân ra khu vực an toàn để sơ cứu, hỗ trợ y tế.

Song song đó, các thành viên đội ứng phó mặc trang phục bảo hộ chuyên dụng, tiếp cận khu vực rò rỉ để xử lý kỹ thuật, khắc phục điểm rò khí clo. Sau khi khống chế sự cố, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tiêu độc, tẩy nhiễm khu vực bằng nước và hóa chất trung hòa nhằm đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

Đội ứng phó thực hiện xử lý sự cố rò rỉ khí clo.

Đại diện SWIC cho biết trong hoạt động sản xuất nước sạch, clo là hóa chất quan trọng nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra rò rỉ. Đây là loại hóa chất có độc tính cao, khả năng phát tán nhanh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động và môi trường nếu không được xử lý kịp thời.

Do đó, công ty duy trì tổ chức diễn tập hằng năm nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý sự cố nhanh chóng, thuần thục. Đồng thời tăng cường năng lực phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với các cơ quan chuyên môn trong công tác cứu hộ, ứng cứu khẩn cấp.

Thông qua diễn tập, cán bộ, công nhân viên nhà máy được cập nhật kiến thức về an toàn hóa chất, quy trình vận hành, tháo lắp thiết bị và kỹ năng phản ứng khi xảy ra sự cố thực tế.

Theo đại diện công ty, việc thường xuyên tổ chức diễn tập không chỉ giúp nâng cao tính chủ động của lực lượng tại chỗ mà còn góp phần đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn, ổn định, duy trì nguồn nước sạch phục vụ người dân TP.HCM.