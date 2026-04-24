Xem công nhân diễn tập cứu người, dập lửa trong xưởng sản xuất 24/04/2026 15:03

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM phối hợp doanh nghiệp tổ chức hội thi “Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy”, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng tại chỗ.

Ngày 24-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Pungkook Sai Gon II tổ chức hội thi Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy năm 2026.

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp doanh nghiệp tổ chức hội thi “Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy”. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội thi nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC và khả năng xử lý tình huống cháy, nổ cho lực lượng PCCC cơ sở, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

Tham gia hội thi có chín đội đến từ các phân xưởng, bộ phận và đơn vị liên quan, mỗi đội gồm năm thành viên là lực lượng PCCC cơ sở.

Các đội trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần thi lý thuyết với các câu hỏi về Luật Phòng cháy và chữa cháy giúp lực lượng PCCC cơ sở củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa. Ảnh: PHẠM HẢI

Ở phần thực hành, các đội thi thực hiện nhiều nội dung như triển khai đội hình chữa cháy, dập tắt đám cháy khay xăng, cứu nạn cứu hộ, di dời tài sản và phối hợp sử dụng lăng vòi chữa cháy. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên thao tác, kỹ năng, thời gian hoàn thành và yếu tố an toàn.

Lực lượng PCCC cơ sở tham gia phần thi thực hành triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định tại khu vực nhà xưởng. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh hội thi, doanh nghiệp còn tổ chức diễn tập phương án thoát nạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó thực tế cho người lao động khi xảy ra sự cố.

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 33 đã phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời phân tích các vụ cháy điển hình thời gian gần đây để rút ra bài học kinh nghiệm, giúp học viên nhận diện nguy cơ và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trung tá Hoàng Quốc Việt, Phó Đội trưởng, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, chương trình chú trọng phần thực hành với nhiều tình huống sát thực tế như sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt đám cháy giả định, triển khai đội hình chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn và di chuyển người bị nạn trong môi trường có khói, khí độc.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp lực lượng PCCC cơ sở nắm vững thao tác, nâng cao sự tự tin khi xử lý tình huống khẩn cấp.

Các đội thi thực hành cứu nạn cứu hộ, tiếp cận hiện trường, giải cứu người mắc kẹt và di chuyển nạn nhân an toàn, các kỹ năng phối hợp, xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông qua hoạt động này, người lao động hiểu rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn PCCC tại nơi làm việc, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Ban tổ chức trao nhiều phần thưởng cho các đội thi có thành tích xuất sắc, góp phần động viên tinh thần và khuyến khích lực lượng PCCC cơ sở nâng cao kỹ năng. Ảnh: PHẠM HẢI