Cháy nhà xưởng sau lưng cây xăng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét 18/04/2026 19:47

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát tại một nhà xưởng phía sau cây xăng ở phường Tân Hiệp, TP.HCM, cột khói đen bốc cao hàng chục mét; Cảnh sát PCCC kịp thời khống chế, ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Tối 18-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, triển khai phương án dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà xưởng nằm sau cây xăng khiến nhiều người lo sợ. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát mạnh.

Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng nằm phía sau một cây xăng và gần khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, PC07 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và chống cháy lan sang khu vực xung quanh.

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, khống chế đám cháy. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.