Công an TP.HCM xác minh clip người cha dùng dép đánh con 17/04/2026 05:00

(PLO)- Từ clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông trên tay cầm chiếc dép đánh bé trai, Công an phường Phú An, TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Ngày 17-4, Công an phường Phú An, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông liên quan để làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo lực gia đình sau khi clip ghi lại cảnh đánh bé trai lan truyền trên mạng xã hội.

Clip ghi cảnh người đàn ông dùng dép đánh bé trai. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phú An phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dép đánh một bé trai. Vụ việc được xác định xảy ra tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú An đã xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trong clip là ông TL, bé trai là TN (cùng cư trú tại khu phố Phú Thứ).

Ông TL làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, ông L khai bé N là con ruột. Do thấy con chạy ra đường chơi, lo ngại nguy cơ tai nạn giao thông nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, khi bé không nghe lời, ông L đã có hành vi đánh như trong clip.

Hiện Công an phường Phú An đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, người liên quan để làm rõ tính chất, mức độ vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.