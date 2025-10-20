Vụ bé gái lớp 5 bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu: Có dấu hiệu của tội giết người 20/10/2025 16:25

(PLO)- Luật sư cho rằng hành vi của cha dượng dùng búa đánh vào đầu cháu bé lớp 5 là đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam là bố dượng của em L (học sinh lớp 5) - nạn nhân trong vụ bạo hành gây phẫn nộ dư luận.

Theo lời khai, do bực tức bé gái trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay và gậy gỗ đánh nhiều lần vào người em L.

Chưa dừng lại, Nam lấy búa đánh hai nhát vào đầu khiến bé bị thương nặng, chảy máu. Sau khi gây án, Nam tự băng bó, sơ cứu vết thương cho nạn nhân rồi đi ngủ.

Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi của người cha dượng này quá dã man và thắc mắc những hành vi này có dấu hiệu của tội gì?

Hình ảnh những vết thương của em L bị cha dượng bạo hành

Trao đổi với PV, ThS-LS Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định hành vi của cha dượng dùng búa đánh vào đầu cháu bé lớp 5 là đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Trong trường hợp này, việc dùng búa (vật được quy định là phương tiện nguy hiểm) đánh vào vùng đầu là vùng trọng yếu của cơ thể, cho thấy mức độ nguy hiểm cao và cho thấy người phạm tội có thể nhận thức được rủi ro chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi, Nam không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà chỉ băng bó qua loa, thậm chí hôm sau còn khóa cửa bỏ mặc cháu bé ở nhà, cho thấy Nam đã chấp nhận để mặc hậu quả chết người có thể xảy ra.

LS Huyền cho rằng đây chính là dấu hiệu của lỗi cố ý gián tiếp trong tội giết người, khi người phạm tội biết rõ hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng vẫn bỏ mặc hậu quả.

Theo quy định, tội giết người được cấu thành khi người phạm tội cố ý xâm hại đến tính mạng của người khác, bất kể hậu quả chết người đã xảy ra hay chưa.

Trong vụ việc này, hành vi Nam dùng búa đánh vào vùng đầu cháu bé - khu vực trọng yếu của cơ thể, rồi bỏ mặc nạn nhân cho thấy ý chí phạm tội đã được thể hiện đầy đủ, chỉ chưa đạt về hậu quả do nạn nhân được cứu kịp thời.

Với tính chất và mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi, cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở xem xét khởi tố bị can về tội giết người theo Điều 123 BLHS.

Cơ quan điều tra cũng có thể xem xét thêm về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS vì qua kiểm tra y tế có phát hiện cháu L bị thương tại nhiều vùng trên cơ thể như đầu, ngực, tay, đùi, lưng...

Ngoài ra, qua sơ bộ vụ việc có thể thấy cháu L bị nhốt và đánh đập không phải lần đầu gây ra trạng thái tinh thần hoảng loạn, sợ hãi. Một điểm đáng lưu ý trong vụ việc này, nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, lại ở trong mối quan hệ phụ thuộc, được người phạm tội chăm sóc và nuôi dưỡng.

Theo quy định tại Điều 52 BLHS, hành vi của Nam có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

ThS-LS Huyền cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Nam đã vượt xa giới hạn của một hành vi bạo hành hay cố ý gây thương tích thông thường, mà là hành vi tước đoạt sinh mạng có chủ đích hoặc ít nhất là bỏ mặc hậu quả chết người.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm hại đến quyền sống và an toàn của trẻ em mà còn gây phẫn nộ sâu sắc trong dư luận xã hội.

“Do đó, việc khởi tố bị can và xử lý nghiêm minh theo pháp luật là cần thiết, nhằm răn đe, trừng trị kẻ phạm tội và khẳng định rằng mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em dù dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể được dung thứ”, ThS-LS Huyền nhấn mạnh.