Những cơ sở phải thành lập Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(PLO)- Theo quy định, những cơ sở có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, từ quán karaoke đến nhà dân, trường học...

Ngày 8-1, một căn nhà ở kết hợp kinh doanh đồ điện ở TP Hà Nội xảy ra cháy khiến 3 người tử vong.

Ngày 9-1, tại sân thượng một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, TP.HCM, nơi đang được sử dụng làm spa cũng bốc cháy dữ dội.

Nhiều bạn đọc thắc mắc pháp luật quy định về PCCC đối với quán karaoke, nhà cao tầng... như thế nào?

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 quy định: Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là cơ sở) là nhà, công trình, địa điểm được sử dụng để ở, sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, làm việc hoặc mục đích khác, được xây dựng, hoạt động theo quy định của pháp luật, thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Trong một cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong một cơ sở có thể có một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức.

Cảnh sát PCCC&CNCH đang hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ thường gặp.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có 34 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 105/2025 quy định:

Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này (trừ một số cơ sở được quy định riêng), có từ 20 người thường xuyên làm việc trở lên phải thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. Việc thành lập và duy trì hoạt động Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở do người đứng đầu cơ sở thực hiện.

Cơ sở có dưới 20 người thường xuyên làm việc tại cơ sở thì không yêu cầu thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở nhưng phải phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng văn bản.

Theo đó, pháp luật quy định rất nhiều cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có quán karaoke, chung cư, rạp chiếu phim, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...

Cá nhân, tổ chức cần lưu ý tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.