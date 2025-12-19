TP.HCM: Siết chặt an toàn PCCC với nhà ở kết hợp kinh doanh 19/12/2025 17:17

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 tổ chức hội nghị triển khai ba kế hoạch trọng tâm của Công an TP.HCM về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, rà soát các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC, nhất là nhà ở kết hợp kinh doanh.

Ngày 19-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với UBND và Công an 12 phường trên địa bàn.

Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 tổ chức. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị triển khai các nội dung theo Chỉ thị 05/CT-UBND, các công văn, kế hoạch của UBND TP.HCM và Công an TP.HCM. Trọng tâm là tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC, quản lý nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, cho biết nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn TP.HCM vẫn tiềm ẩn phức tạp. Đặc biệt là tại các khu dân cư có nhà ở kết hợp kinh doanh, hẻm nhỏ, hẻm sâu, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Do đó, việc triển khai đồng bộ các kế hoạch là yêu cầu cấp thiết nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tại hội nghị, Trung tá Đào Hồng Khanh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, triển khai nội dung trọng tâm của Kế hoạch 4385 về tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC và không có khả năng khắc phục. Đồng thời, đơn vị triển khai Kế hoạch 4473 về tăng cường quản lý PCCC đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh; hướng dẫn trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp phường.

Trung tá Đào Hồng Khanh triển khai các nội dung trọng tâm của kế hoạch tổng rà soát, phân loại các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, các cơ sở được tập trung rà soát gồm: Nhà ở kết hợp kinh doanh có chứa hàng hóa, chất dễ cháy; nhà ở có tầng hầm không bảo đảm an toàn PCCC; nhà ở che chắn lối thoát nạn bằng bảng hiệu, mái che, nhất là các công trình trong hẻm sâu.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp các khó khăn, vướng mắc của UBND và Công an phường trong quá trình thực hiện.

Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ giới thiệu thiết bị truyền tin báo cháy tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu GTEL (Bộ Công an) trình bày về vai trò của thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định mới của Luật PCCC và CNCH cùng các nghị định hướng dẫn.

Hội nghị là dịp thống nhất nhận thức, cách làm và trách nhiệm giữa các lực lượng. Ảnh: PHẠM HẢI

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bình đề nghị UBND và Công an các phường tăng cường phối hợp, rà soát đúng thực chất. Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.