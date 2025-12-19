Xác minh clip thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ 19/12/2025 11:44

(PLO)- Công an xác minh clip ghi cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 19-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ clip ghi cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng.

VIDEO: Xác minh clip nam thanh niên buông hai tay lái xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 59V3-017… lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng về ngã tư siêu thị Lotte Mart. Khi đến khu vực gần cầu Rạch Bàng 2, người này bất ngờ buông cả hai tay khỏi tay lái trong lúc xe vẫn đang di chuyển.

Theo hình ảnh trong clip, xe máy lưu thông giữa dòng phương tiện đông, với tốc độ khá nhanh. Hành vi buông cả hai tay được đánh giá là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, có thể gây tai nạn cho chính người điều khiển và các phương tiện đang lưu thông cùng chiều. Nhiều người đi đường bày tỏ bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy chạy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, mời người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 16-12, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Làm việc với cơ quan công an, T thừa nhận vào chiều 13-12 đã điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An). Trong lúc di chuyển, T buông cả hai tay để tháo áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Ngoài ra, do T chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện còn bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.