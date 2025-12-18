Xe cứu thương bật còi, đèn ưu tiên trái quy định trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc 18/12/2025 22:19

(PLO)- Lực lượng chức năng xác định xe cứu thương gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến 3 người tử vong không có giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên và không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu theo quy định.

Tối 18-12, liên quan vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, làm 3 người tử vong, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, điều kiện và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe đầu kéo khiến 3 người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo C08, xe cứu thương mang biển số 51B-512… thuộc Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ (địa chỉ đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 16-2, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân NTLA (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn), bộ phận điều xe của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, đi cùng gia đình gồm 4 người. Xe di chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, không có bác sĩ, y tá đi cùng.

Lái xe cứu thương là ông NHT (50 tuổi, ngụ phường Phú Thọ) điều khiển phương tiện, bật còi, đèn ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc và sau đó xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Theo Cục C08, việc sử dụng còi, đèn ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định. Xe cứu thương chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi chở người bệnh đi cấp cứu; đi đón người bệnh cấp cứu; chở nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác theo quy định chuyên môn.

Đồng thời, xe phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực và đang thực hiện đúng nhiệm vụ.

Xe cứu thương làm nhiệm vụ được hưởng một số quyền ưu tiên như không bị hạn chế tốc độ, được phép đi không phụ thuộc tín hiệu đèn giao thông; riêng trên cao tốc chỉ được đi ngược chiều ở làn dừng xe khẩn cấp và phải tuân theo hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: VŨ HỘI

Như vậy, tài xế xe cứu thương trong vụ việc trên đã có các vi phạm như: không có hoặc giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên đã hết hiệu lực; không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu nhưng vẫn bật còi, đèn ưu tiên, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cục C08 cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã xử phạt 125 xe cứu thương vi phạm quy định về xe ưu tiên.

Thời gian tới, Cục C08 tiếp tục chỉ đạo CSGT toàn quốc siết chặt quản lý việc cấp phép xe ưu tiên; xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng tín hiệu ưu tiên của xe cứu thương, kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm.