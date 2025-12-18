Công an điều tra nhóm dùng hung khí đánh 3 người gần cầu Ba Son 18/12/2025 11:40

Ngày 18-12, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Khánh đã mời nhóm người liên quan vụ chặn xe, rượt đuổi và đánh ba thanh niên xảy ra gần cầu Ba Son, phường An Khánh (TP.HCM) làm việc để phục vụ điều tra.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm người dùng hung khí đánh người gần cầu Ba Son.

Bước đầu, xác định hai nhóm liên quan là nhóm của T (21 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông) và nhóm của H (18 tuổi, ngụ phường Bình Hòa). Theo xác minh, hai bên được cho là đã phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước.

Rạng sáng 14-12, trong lúc đi chơi tại khu vực gần cầu Ba Son, H phát hiện T nên chạy xe máy đến nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình ẩu đả, một người trong nhóm H đã dùng hung khí tấn công khiến T bị thương.

Như PLO đã đưa tin, trước đó 17-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi nhau trên đường tại giao lộ D6 – N11, khu vực gần cầu Ba Son, phường An Khánh. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 14-12, gây xôn xao dư luận.

Theo anh N (bạn của T), thời điểm trên, ba người bạn của anh đi trên hai xe máy thì bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, tấn công. Vụ việc khiến một người bị thương ở lưng, phải nhập viện và được khâu năm mũi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.