TP.HCM: Cãi nhau trong nhà, 1 phụ nữ chạy ra đường thì bị xe tải tông tử vong 17/12/2025 14:01

(PLO)- Một phụ nữ bất ngờ chạy ra đường song hành xa lộ Hà Nội, TP.HCM, thì bị xe tải tông tử vong.

Ngày 17-12, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: XH

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Trương Văn Thành theo hướng ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến giao lộ Trương Văn Thành – đường song hành xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú), xe tải tông trúng một phụ nữ đang chạy bộ ra đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế cho xe dừng lại hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất dữ liệu camera khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, xác định trước thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân có cãi nhau với chồng. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.