Diễn biến bất ngờ vụ Được 'Đất Bắc' và Phong 'Gia Lai' đòi nợ thuê 09/01/2026 16:53

(PLO)- Quá trình điều tra vụ đòi nợ thuê của Được "Đất Bắc", Phong "Gia Lai", Công an TP.HCM phát hiện một bị hại chính là kẻ lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bảy người về tội cưỡng đoạt tài sản.

Những người này gồm Nguyễn Quốc Tấn (ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (ngụ phường Bình Trưng), Trần Anh Nghĩa (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (ngụ phường Cát Lái), Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Minh Hiệp (cùng ngụ phường Long Trường). Những người này có độ tuổi từ 30 đến 49.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt thêm bảy người để điều tra. Ảnh: CA

Đây là diễn tiến mới nhất trong quá trình triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động có tổ chức trên địa bàn. Qua đấu tranh, công an xác định các bị can này đã có hành vi đe dọa, dùng thủ đoạn gây áp lực để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Trung Thế Lữ (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk cũ), vốn là bị hại của nhóm đòi nợ thuê nói trên lại là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM phát hiện, bắt thêm Lữ về tội lừa đảo. Ảnh: CA

Theo điều tra, Lữ biết bà BTH (50 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu cũ) đang có bốn nhân viên bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Lợi dụng lòng tin và hoàn cảnh khó khăn của bà H, Lữ tung tin gian dối rằng mình có mối quan hệ rộng, có thể "kết nối" để "lo" cho các nhân viên của bà.

Lữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tuy nhiên, Nguyễn Trung Thế Lữ hoàn toàn không có khả năng cũng như không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Sau khi nhận từ bà H tổng cộng 2,5 tỉ đồng, Lữ đã dùng toàn bộ số tiền này để tiêu xài cá nhân.