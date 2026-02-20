Rộ tin tiêm kích Mỹ và Trung Quốc 'chạm trán chớp nhoáng' gần Hàn Quốc 20/02/2026 20:18

(PLO)- Theo truyền thông Hàn Quốc, tiêm kích Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc chạm trán chớp nhoáng trên không gần bờ biển Hàn Quốc, song không bên nào xâm phạm không phận nên căng thẳng không leo thang.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các tiêm kích của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc chạm trán cách bờ biển Hàn Quốc không xa trong tuần này.

Báo Korea Herald dẫn nhiều nguồn tin cho biết khoảng 10 tiêm kích F-16 thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek (cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía nam) và bay qua vùng biển quốc tế trên Hoàng Hải.

Nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong vùng không phận nằm giữa vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Không quân Hàn Quốc và Mỹ bay đội hình chung, hộ tống oanh tạc cơ B-1B của Mỹ năm 2023. Ảnh minh họa: JCS

Korea Herald cho hay khi các tiêm kích F-16 tiến gần bờ biển Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động khẩn cấp các máy bay chiến đấu tới khu vực này, song không nêu rõ số lượng phi cơ tham gia.

Tờ báo lưu ý rằng "một cuộc chạm trán chớp nhoáng trên không" đã xảy ra, nhưng do không bên nào vi phạm không phận của bên kia nên tình hình không leo thang.

Korea Herald cũng chỉ ra số lượng máy bay Mỹ xuất hiện trên không trung là "bất thường", đồng thời nhận định diễn biến này có thể cho thấy cuộc diễn tập "nhằm phát đi tín hiệu răn đe đối với Trung Quốc".

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng Washington đã thông báo trước cho Seoul về nhiệm vụ trên nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tờ Global Times của Trung Quốc cũng đưa tin về vụ việc. Global Times dẫn nguồn tin cho biết quân đội Bắc Kinh "đã tổ chức các lực lượng hải không quân tiến hành giám sát liên tục... đồng thời phản ứng và xử lý tình huống một cách hiệu quả".

Các bên đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.