Cuba tố Mỹ 'trừng phạt hàng loạt'; Moscow nói Nga và Trung Quốc 'nỗ lực hết sức' hỗ trợ Havana 14/02/2026 05:41

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cáo buộc Mỹ phạm "tội ác trừng phạt hàng loạt", trong khi Nga khẳng định đang triển khai viện trợ vật chất khẩn cấp cho Havana.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio cáo buộc Mỹ đang áp đặt hình thức "trừng phạt hàng loạt" đối với Havana, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép nhằm cắt đứt nguồn tiếp cận dầu mỏ của đảo quốc Caribe này, theo hãng tin Al Jazeera.

Viết trên mạng xã hội X vào ngày 13-2, ông de Cossio đã phác thảo tình hình dưới góc nhìn của Havana.

"Cần phải làm rõ rằng: (a) Cuba có nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu; (b) Mỹ đang áp dụng các lời đe dọa và biện pháp cưỡng chế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu đó; (c) Việc thiếu hụt nhiên liệu gây tổn hại đến giao thông vận tải, dịch vụ y tế, trường học, năng lượng, sản xuất lương thực và mức sống người dân; và (d) Sự trừng phạt hàng loạt là một tội ác" - ông Cossio viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio. Ảnh: CNN

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tái khẳng định tình đoàn kết không lay chuyển của Nga với Cuba và cam kết cung cấp các hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả viện trợ vật chất cho Havana, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi chắc chắn sát cánh cùng Cuba và sẽ hỗ trợ quốc gia này, bao gồm cả việc cung cấp các nguồn lực vật chất. Sự hỗ trợ này hiện đang được triển khai" - ông Ryabkov tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga làm rõ rằng Moscow hiện đang ở vị thế có thể đưa ra những hỗ trợ thiết thực.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù chưa có kế hoạch hành động phối hợp tức thời trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), nhưng nhiều phương án vẫn đang được để ngỏ tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

"Hiện tại, sự hỗ trợ của chúng tôi vẫn tiếp tục trên cơ sở song phương. Là một đối tác và đồng minh thân cận, Nga cùng với các thành viên khác của BRICS có mối quan hệ bền chặt với Havana, bao gồm Trung Quốc, đang nỗ lực hết sức trong khả năng của mình" - ông Ryabkov giải thích.

Ông Ryabkov chỉ trích việc Washington ngày càng gây sức ép với Cuba, mô tả đây là những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế dưới vỏ bọc của "Học thuyết Monroe" phiên bản mới.

"Mỹ sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ biện pháp phi pháp nào để làm suy yếu Cuba" - ông Ryabkov cảnh báo.

Cũng trong ngày 13-2, Đại sứ quán Nga tại Havana thông báo Moscow đang chuẩn bị gửi một lô hàng dầu và các sản phẩm dầu mỏ sang Cuba, giữa lúc đảo quốc Caribe này hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Xác nhận với tờ Izvestia, Đại sứ quán Nga nói rằng Cuba đang đối mặt với tình trạng "thiếu hụt trầm trọng dầu và các sản phẩm dầu mỏ". Cơ quan này nói thêm rằng dù cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn một năm, việc ngừng nguồn cung từ Venezuela "đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn".

Cũng theo Đại sứ quán Nga, kế hoạch gửi dầu và sản phẩm dầu mỏ tới Cuba sẽ được thực hiện trong tương lai gần dưới hình thức "viện trợ nhân đạo", tuy nhiên khung thời gian và khối lượng cụ thể chưa được tiết lộ.

Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.