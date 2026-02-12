Nga muốn đối thoại với Mỹ về vấn đề Cuba 12/02/2026 19:31

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không muốn Mỹ leo thang căng thẳng dưới hình thức áp thuế liên quan viện trợ của Moscow cho Cuba.

Ngày 12-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng tình hình xung quanh việc phong tỏa Cuba sẽ được giải quyết thông qua đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi kỳ vọng vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và các vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết thông qua đối thoại” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cuba đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng suốt nhiều năm, phần lớn do các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ xuất phát từ sự thù địch của Washington đối với Havana.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia vùng Caribe này trở nên trầm trọng hơn sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hôm 3-1, sự kiện dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ. Venezuela là một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ chủ chốt cho Cuba.

Cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ bất kỳ nước nào cung cấp dầu cho Cuba.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Havana tuyên bố rằng Moscow sẽ sớm bắt đầu cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Ngày 12-2, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ không muốn leo thang căng thẳng dưới hình thức áp thuế của Mỹ liên quan viện trợ của Moscow cho Cuba, nhưng dù sao thì thương mại Nga-Mỹ hiện cũng gần như bằng không.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ sự leo thang nào, nhưng mặt khác, hiện tại chúng tôi không có nhiều giao thương [với Mỹ], đó là thực tế" - ông Peskov nói.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.