Nga lên tiếng về tình hình ‘nguy cấp’ ở Cuba 10/02/2026 05:56

(PLO)- Điện Kremlin cho biết Nga đang duy trì liên lạc với Cuba giữa lúc nước này rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, trong khi Mexico tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ để xuất khẩu dầu sang Havana.

Ngày 9-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov vừa thông tin tới báo chí rằng tình hình nhiên liệu tại Cuba đang ở mức nguy cấp và Nga đang duy trì liên lạc với phía Cuba thông qua các kênh ngoại giao, theo hãng thông tấn TASS.

Trả lời câu hỏi về phương án sơ tán du khách Nga trong trường hợp các sân bay tại Cuba cạn kiệt nhiên liệu phản lực, ông Peskov nhấn mạnh: "Tình hình tại Cuba thực sự nguy cấp".

"Chúng tôi nắm rõ điều này và đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao cũng như các kênh khác" - ông Peskov lưu ý.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại quốc gia vùng Caribe này trở nên trầm trọng hơn sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hôm 3-1, sự kiện dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ. Venezuela vốn là một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ chủ chốt cho Cuba.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum đã lên án gay gắt đe dọa áp thuế của Mỹ đối với các quốc gia cung cấp dầu mỏ cho Cuba, cho rằng biện pháp này sẽ "bóp nghẹt" một nền kinh tế vốn đang bên bờ vực thẳm.

"Việc áp đặt lệnh trừng phạt này lên các quốc gia bán dầu cho Cuba là rất bất công... những lệnh trừng phạt gây tổn hại cho người dân là không đúng đắn" - bà Sheinbaum nói.

Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hiện Mexico đang cân nhắc phương án vận chuyển dầu tới Cuba mà không phải chịu sự trừng phạt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã tuyên bố sẽ áp thuế lên bất kỳ quốc gia nào chuyển dầu mỏ đến đảo quốc này, theo hãng tin AFP.

Bà Sheinbaum cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba, song cũng thận trọng tránh đẩy đất nước mình vào rủi ro bị áp thuế từ đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ. Mexico đang tìm kiếm một thỏa thuận với Washington để được phép nối lại xuất khẩu dầu sang Havana.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ và thực hiện mọi hành động ngoại giao cần thiết để khôi phục việc vận chuyển dầu. Không thể bóp nghẹt một dân tộc như thế này - điều đó rất bất công, cực kỳ bất công" - bà Sheinbaum khẳng định.