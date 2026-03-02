Ứng viên ĐBQH Đỗ Đức Hiển cam kết góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho TP.HCM 02/03/2026 14:14

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cam kết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phối hợp đề xuất mô hình chính quyền đô thị tự chủ, đồng thời chú trọng khơi thông nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho TP.HCM.

Ngày 2-3, tại TP.HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hoà, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp xúc tại điểm này gồm các ứng viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 6 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Ủy ban Pháp Luật và Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hiển; Chủ tịch UBND phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hoà, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: N.THẢO

Phối hợp đề xuất thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ cho TP.HCM

Trong phần trình bày chương trình hành động, ứng viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông sẽ tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, gần gũi, gắn bó hơn nữa với cử tri. Ông cam kết sẽ thường xuyên và linh hoạt trong cách thức tiếp xúc để lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của cử tri. Các ý kiến này sẽ được phản ánh đầy đủ đến Quốc hội trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cử tri TP.

Thứ hai, tham mưu cho Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao kỷ luật và chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng luật. Mục tiêu là bảo đảm bám sát thực tiễn, mở đường, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, phối hợp với TP đề xuất thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, phân quyền linh hoạt và hoàn thiện hành lang pháp lý của TP sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Thứ ba, ông sẽ quyết liệt trong giám sát thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt là đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động công vụ.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: CTV

Thứ tư, ông cho biết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, quyết định những chính sách lớn về quốc kế, dân sinh và chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, trong đó ưu tiên các dự án hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn TP cũng như liên kết vùng. Tích cực tìm giải pháp để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án, công trình, đất đai còn khó khăn, vướng mắc nhiều năm.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, kiến nghị và thúc đẩy cơ chế để TP huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư các công trình phòng chống ngập, kẹt xe, ô nhiễm, chú trọng chính sách phát triển nhà ở, nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Thứ năm, ông cam kết tiếp tục là cầu nối giữa TP với Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành; đồng hành cùng TP trong thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của TP, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, đề án lớn để Trung ương ủng hộ, sớm giải quyết. Từ đó, góp phần xây dựng TP đến năm 2030 là đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị thế nổi trội ở khu vực, nằm trong 100 TP toàn cầu, đáng sống.

Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri bày tỏ trân trọng cảm ơn tổ ĐBQH số 2 đơn vị TP.HCM (khóa XV), trong đó có ông Đỗ Đức Hiển đã kịp thời ghi nhận, phản ánh kiến nghị của cử tri liên quan đến vướng mắc khi xác nhận nơi cư trú cho trẻ em. Từ đó, tạo thuận lợi cho các cháu trong sinh hoạt cũng như các hoạt động đời sống hàng ngày.

Những vướng mắc đó đã được giải quyết bằng Nghị định 154/2024 (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 58/2026) và luật hóa bằng Luật Cư trú sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các cử tri cũng nhìn nhận trong vai trò ĐBQH khóa XV thuộc đoàn TP.HCM, ông Đỗ Đức Hiển đã có nhiều đóng góp giúp gỡ vướng các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để TP.HCM ngày càng phát triển… Trên cơ sở đó, cử tri mong với nếu trúng cử, ông Hiển sẽ tiếp tục kiên trì đề xuất các cơ chế nhằm phát huy vai trò khối phố trong quản trị đô thị, hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công…

Cử tri các phường Xuân Hoà, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 2-3. Ảnh: N.THẢO

Cử tri Trần Thị Thu Hà (khu phố 27, phường Xuân Hòa) đã gửi đến ứng viên Đỗ Đức Hiển các kiến nghị cụ thể về công tác xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của đất nước.

Bà đề nghị có quy trình xây dựng pháp luật minh bạch hơn, đồng thời kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách pháp luật sau khi ban hành; xem xét để việc hướng dẫn thực thi pháp luật đầy đủ, rõ ràng, không gây phiền hà cho người dân.

Ngoài ra, cử tri Hà cũng kiến nghị các chính sách pháp luật cần linh hoạt, có khả năng điều chỉnh nhanh trước những thay đổi của xã hội và công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Năm điểm nhấn trong quá trình công tác với tư cách ĐBQH TP.HCM của ông Đỗ Đức Hiển Ông Đỗ Đức Hiển cho biết trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là ĐBQH thuộc đoàn TP.HCM, ông đã có cơ hội học hỏi, tiếp cận và với chức trách của mình đã tham gia sâu vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM. Ông đặc biệt quan tâm đến quá trình kiện toàn bộ máy chính quyền đô thị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau khi sắp xếp, gắn với đặc thù của một siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Thứ hai, ông đã tham gia góp ý về việc tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM. Cụ thể, các khoản thu phân chia đối với TP đã tăng từ 18% (giai đoạn 2017-2021) lên 21% (giai đoạn 2023-2025). Thứ ba là góp ý, xây dựng các nghị quyết liên quan đầu tư, xây dựng các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn TP, trong đó tiêu biểu là đường Vành đai 3, hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế… Thứ tư, với vai trò là thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị, ông Đỗ Đức Hiển đã tham gia xây dựng, hoàn thiện trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án, đất đai. Cơ chế này áp dụng tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và đã được nhân rộng đối với các dự án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, ông Đỗ Đức Hiển đã có những ý kiến đóng góp trọng tâm, thiết thực trong quá trình tổng kết Nghị quyết 54, xây dựng Nghị quyết 98 và sau này là Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

*****