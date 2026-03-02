Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 02/03/2026 11:19

(PLO)- Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay ông Nguyễn Đình Khang.

Ngày 2-3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo Lao động

Cùng ngày, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26-11-1979, quê quán xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa; dân tộc Kinh. Ông vào Đảng ngày 27-12-2001. Trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Trước đó, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn các khóa IX, X; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, XI; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI.

Quá trình công tác của tân Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ năm 2002 đến 2007, ông là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Giai đoạn 7-2025 đến 2-2026, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XIII, XIV; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.